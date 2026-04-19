Бої за Вовчанськ: ЗСУ зупинили наступ армії РФ та перейшли в контратаку

Автор: Гончаренко Людмила

Українські захисники успішно зупинили російський наступ на півночі Харківської області. Поблизу Вовчанська Сили оборони не лише заблокували просування ворога, а й розпочали активні контратаки, вибиваючи окупантів із зайнятих позицій.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, армії РФ не вдалося реалізувати свої оперативні задуми. Сили оборони України жорстко зупинили російський наступ біля Вовчанська в напрямку населених пунктів Старий Салтів та Білий Колодязь.

Наразі ситуація на цій ділянці фронту стабілізувалася, а ініціатива поступово переходить до українських військових, які не дають ворогу закріпитися на нових рубежах.

Після зупинки російського прориву українські підрозділи перейшли до активних контрнаступальних дій у південно-східній частині Вовчанська. Захисники методично відкидають російські війська від населеного пункту Приліпка, а також проводять зачистку центральної та південної частин Вільчі.

Водночас українська артилерія та оператори дронів продовжують методично знищувати тили противника, позбавляючи його можливості продовжувати бойові дії.

«Українські удари ефективно блокують спроби росіян постачати боєприпаси та підкріплення до своїх передових позицій поблизу Графського та Симинівки. Без належної логістики окупанти втрачають здатність вести подальші наступальні дії», — констатують аналітики Інституту вивчення війни.

Вища освіта КНУБА (2005 рік). До 2013 року працювала в банківській системі, а потім змінила сферу діяльності на копірайтинг. Працювала редактором стрічки новин на сайтах “ЕкоПолітика”, “TrueUA”, “Межа” та ін. В листопаді 2022 року приєдналась до команди “Новин Планети”. Пошук та написання цікавого контенту для читача — не робота, а моє хобі.

