Серія нищівних підземних поштовхів у США, Японії та Венесуелі відбулася протягом лише восьми годин. Це спровокувало масову паніку в мережі щодо можливого початку глобальної катастрофи.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на The Guardian.

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Хвиля сейсмічної нестабільності розпочалася у малонаселеному районі північної Каліфорнії з магнітуди 5,6. Вже за кілька годин біля північного узбережжя Японії прилади зафіксували значно потужніший удар силою 7,2 бала.

Майже одночасно з цим територію Венесуели сколихнули одразу два масштабні землетруси. Підземні удари зруйнували житлові квартали та забрали життя щонайменше 188 осіб.

Така безпрецедентна хронологічна близькість катаклізмів породила безліч теорій про взаємозв’язок інцидентів. Проте експерти повністю відкидають ці конспірологічні припущення, оскільки всі уражені регіони знаходяться на добре вивчених межах тектонічних плит.

«Землетруси відбуваються щодня по всьому світу. Більшість із них стається далеко від населених пунктів, просто цього разу стався доволі незвичний збіг», — пояснив фахівець Геологічної служби США Вільям Барнгарт.

Сучасна наука не має жодних доказів того, що сейсмічна напруга здатна передаватися на тисячі кілометрів через океани. Однак два руйнівні удари у самій Венесуелі дійсно пов’язані між собою через територіальну близькість.