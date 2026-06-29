Липень традиційно є найтеплішим місяцем року, для якого характерне чергування періодів жаркої посухи та сильних гроз зі шквалами й зливами. Як повідомляє видання Новини Планети з посиланням на офіційні дані Гідрометцентру, цьогорічний другий місяць літа обіцяє бути суттєво гарячішим за кліматичну норму минулих років.

Що каже багаторічна кліматична характеристика липня?

Аналіз даних за минулі роки показує, що зазвичай середня місячна температура повітря в липні коливається в межах 19–24,8°C, а в Карпатах тримається на рівні 13–18°C. Проте історія спостережень фіксувала і жорсткі температурні рекорди.

Абсолютний максимум для липня в Україні становить 33,4–39,6°C, а в південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській та Вінницькій областях стовпчики термометрів колись досягали екстремальних 40,0–41,6°C. Що стосується опадів, то за багаторічним режимом західні та північні регіони зазвичай отримують від 62 до 119 мм дощів (у Карпатах — до 170 мм), тоді як на решті території випадає всього 37–75 мм.

Якою буде середня температура у липні 2026 року?

Згідно з офіційним прогнозом синоптиків на липень 2026 року, середня місячна температура в Україні передбачається на рівні 21,8–26,0°C, а в гірських районах Карпат — близько 18–20°C.

Такі показники є аномально високими. Фахівці зазначають, що це на 2°C, а в західних областях — навіть на 3°C вище за встановлену багаторічну кліматичну норму.

Чи очікувати на сильні зливи та грози цього місяця?

Попри те, що липень відомий своїми раптовими літніми шквалами, цього року місячна кількість опадів очікується значно меншою за звичні показники. На більшій території країни прогнозують лише 26–71 мм дощів.

Трохи більше вологи отримають Карпати та Прикарпаття, де місцями випаде від 79 до 119 мм. В цілому по Україні такий обсяг опадів становитиме всього 60–75% від норми, що вказує на посушливий характер липня місяця.