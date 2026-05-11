Звичний для нас сірий супутник Землі виявився набагато яскравішим, ніж ми звикли думати. Завдяки історичній місії Artemis 2 людство вперше отримало неймовірно деталізовані кольорові фотографії зворотного боку Місяця, на яких чітко видно сині, червоні та коричневі відтінки.

Цей унікальний візуальний експеримент став можливим завдяки незвичній співпраці: ще до польоту відомий астрофотограф Ендрю Маккарті звернувся до командира екіпажу NASA Ріда Вайзмана з проханням відзняти поверхню за спеціальною авторською методикою.

Астронавт охоче погодився на цю пропозицію, а інженери NASA офіційно інтегрували необхідний режим багатоекспозиційної зйомки у комп’ютерну програму місії. Під час обльоту супутника екіпаж космічного корабля Orion зробив цілу серію унікальних кадрів, фіксуючи поверхню з різними налаштуваннями світлочутливості.

Після передачі даних на Землю Маккарті взявся за їхню обробку. Він об’єднав отримані світлини методом стекінгу — складною технологією накладання зображень, яка дозволяє максимально посилити деталізацію та проявити приховані пігменти. У результаті невидимий для нас бік Місяця заграв несподіваними барвами, розкриваючи таємниці свого походження.

«Людське око просто не здатне фіксувати такі слабкі кольорові відмінності, на відміну від камери. Сам метод обробки я називаю “кіборг-зором”. Проявлені на фото сині відтінки свідчать про підвищений вміст титану на цих ділянках, тоді як бурі та червоні зони вказують на значно старіші або багаті на залізо породи», — пояснив Ендрю Маккарті.

Величезну роль у досягненні такої безпрецедентної якості зіграли й фізичні умови зйомки. Відсутність земної атмосфери, яка зазвичай працює як гігантський фільтр і спотворює реальні кольори Місяця, дозволила оптиці зафіксувати первозданний хімічний склад космічного тіла. Ця колаборація не лише вражає естетично, а й дає науковцям чудовий візуальний інструмент для дистанційного вивчення місячної геології.