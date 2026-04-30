Зник понад 100 років тому: біля Британії знайшли американський бойовий корабель

Автор: Денис Коротинський

Біля узбережжя Корнуолла виявили уламки американського бойового корабля TAMPA, який затонув 108 років тому під час Першої світової війни. Судно Берегової охорони США було торпедоване німецьким підводним човном у вересні 1918 року.

Команда дайверів Gasperados знайшла місце катастрофи за 50 миль від берега міста Ньюкі на глибині близько 100 метрів. Унаслідок трагедії загинула 131 людина, серед яких були американські військові моряки та британські цивільні.

Пошукова операція тривала три роки. Фахівці аналізували дані Управління гідрографії Великої Британії та німецькі архіви щодо підводних човнів. За словами дайверів, це була їхня остання спроба знайти корабель перед остаточним згортанням місії. На дні Кельтського моря дослідники виявили гармати, боєприпаси та посуд із написом «New Jersey», що стало беззаперечним доказом приналежності судна до США.

- Реклама -

«Ми думали здатися, бо обшукали всі можливі місця. Корабель перебував під водою понад століття, його розбили шторми, час і торпедний удар. Але коли ми спустилися на дно під час останньої спроби, то нарешті знайшли його», — розповів учасник пошукової команди Домінік Робінсон.

Екстремальне занурення вимагало від дайверів тривалої підготовки: на глибині вони проводили лише 20 хвилин, після чого витрачали дві з половиною години на повільну декомпресію. Зібрані відео та фотоматеріали вже передали Береговій охороні США. Представники відомства підтвердили, що знайдено саме катер TAMPA, який безслідно зник після супроводу конвою з Гібралтару до Англії.

Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

