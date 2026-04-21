Високо в горах Туреччини розташована загадкова геологічна формація Дурупінар, яка своєю формою нагадує гігантське судно. Американські дослідники з проєкту Noah’s Ark Scans заявляють, що це можуть бути справжні залишки легендарного Ноєвого ковчега.

Вчені використали георадар і виявили під землею цілу мережу тунелів. Ці коридори сходяться до просторої центральної камери. Незалежний дослідник Ендрю Джонс переконаний, що ця структура не є випадковою і повністю відповідає біблійним описам.

У Біблії вказано, що судно мало три внутрішні рівні для розміщення сім’ї Ноя та тварин. Виявлені за допомогою радара кутасті форми на глибині шести метрів дуже схожі на кімнати, розташовані під палубою.

Дослідники також провели тепловізійне сканування, яке показало наявність обрисів корпусу корабля під землею. Крім того, аналіз ґрунту виявив аномально високий рівень калію. Це прямо свідчить про наявність величезної кількості розкладеної деревини.

Розміри формації Дурупінар, яка розташована неподалік гори Арарат, ідеально збігаються з біблійними мірками. Її довжина становить близько 157 метрів, ширина — 26 метрів, а висота — 16 метрів.

«Наша головна мета — не просто сканувати ґрунт, а потрапити всередину цього корабля. Наступного сезону ми плануємо пробурити свердловину, дістати зразки з глибини та опустити туди камеру», — поділився планами Ендрю Джонс.

Попри те, що багато геологів вважають Дурупінар звичайним природним утворенням, команда дослідників продовжує роботу. Вони сподіваються отримати неспростовні відеодокази штучного походження цього об’єкта.