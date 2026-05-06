Вчена NASA та океанографка Інгрід Хонкала стверджує, що вмирала тричі у своєму житті, і кожного разу бачила по той бік одне й те саме. 55-річна дослідниця пережила навколосмертний досвід у віці 2, 25 та 52 років. За її словами, незважаючи на різні життєві обставини, фінал завжди був ідентичним: вона опинялася у дивному стані абсолютного спокою, повністю втрачала відчуття часу, страху та фізичного тіла.

Жінка описує цей стан як перетворення на «чисту свідомість», занурену у величезний, взаємопов’язаний простір, сповнений світла, ясності та миру. Вона впевнена, що ці моменти дозволили їй зазирнути за межі людського життя, кидаючи виклик традиційній науковій ідеї про те, що свідомість закінчується разом із відмиранням мозку.

Свій перший навколосмертний досвід Інгрід пережила ще у дворічному віці, коли впала в резервуар із крижаною водою у своєму будинку в Боготі (Колумбія). Найбільш разючим є те, що дівчинка змогла побачити свою матір за кілька кварталів звідти та телепатично зв’язатися з нею. Жінка одразу кинулася додому і знайшла доньку непритомною у воді, що повністю збігалося з видіннями дитини.

Наступні рази дослідниця опинялася на межі життя і смерті під час аварії на мотоциклі у 25 років та через різке падіння артеріального тиску під час операції у 52 роки. І хоча багато вчених стверджують, що навколосмертні переживання є лише результатом мозкової активності в умовах екстремального стресу, Хонкала наполягає, що вони вказують на щось значно глибше і не є галюцинаціями.

«Ці переживання змінили моє розуміння самого життя. Замість того, щоб бачити себе ізольованими індивідами, які борються за виживання, я почала розуміти, що ми можемо бути проявами свідомості, яка пізнає життя через фізичну форму. З цієї перспективи смерть не відчувається як кінець існування, вона більше схожа на перехід у континуумі свідомості», — зізналася Інгрід Хонкала.

Цей містичний досвід не завадив жінці побудувати блискучу наукову кар’єру, здобути ступінь доктора філософії з морських наук та співпрацювати з NASA і ВМС США. Довгий час вона тримала ці випадки в секреті, але тепер переконана: наука та духовність не конфліктують, а просто досліджують одні й ті ж фундаментальні питання з різних боків. Детальніше свої відкриття вона описала у новій книзі «Вмираючи, щоб побачити світло».