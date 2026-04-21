Життя на Марсі: марсохід NASA виявив невідомі органічні сполуки на Червоній планеті

Автор: Денис Коротинський

Марсохід NASA Curiosity виявив на Червоній планеті унікальні хімічні сполуки. Ці складні молекули вважаються базовими будівельними блоками, які необхідні для зародження життя на Землі.

Вчені вперше знайшли на Марсі азотну молекулу. Її структура нагадує попередників ДНК — сировину для створення генетичного матеріалу. Ровер також ідентифікував бензотіофен, який часто потрапляє на планети разом із метеоритами.

Ці історичні знахідки були зроблені під час експерименту в кратері Гейл. Науковці припускають, що мільярди років тому в цьому регіоні могла бути рідка вода.

Професорка геологічних наук Емі Вільямс наголосила, що подібні речовини колись падали з метеоритами й на нашу планету. Вони, ймовірно, стали основою для розвитку земного життя.

«Ми вважаємо, що дивимося на органічні речовини, які зберігалися на Марсі протягом 3,5 мільярда років. Це неймовірно важливо, адже доводить принципову можливість збереження ознак давнього життя», — пояснила дослідниця.

Унікальний експеримент проводили за допомогою спеціального інструменту SAM. Він розщепив великі органічні молекули для їхнього детального аналізу безпосередньо на борту марсохода.

Водночас науковці зазначають, що поточні тести не здатні розрізнити точне походження цих молекул. Остаточну крапку в цьому питанні зможе поставити лише місія, яка доставить марсіанські зразки на Землю для вивчення.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
