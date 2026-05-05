Земля розколюється навпіл: у США зафіксували понад 200 землетрусів за кілька тижнів

У штаті Невада (США) зафіксовано тривожний сейсмічний рій: земля в цьому регіоні буквально розтягується і розколюється на частини, провокуючи сотні підземних поштовхів. Протягом останніх кількох тижнів сейсмологи фіксують безперервну активність, яка не на жарт лякає місцевих жителів та привертає увагу вчених до тектонічних процесів на заході країни.

За даними Геологічної служби США (USGS), починаючи з 20 квітня моніторингові станції вловили понад 200 землетрусів, епіцентр яких зосереджений поблизу міста Сілвер-Спрінгс, що за 40 миль на схід від Ріно. Найпотужнішим із них став землетрус магнітудою 5,2, що стався 1 травня — його потужне відлуння відчули по всьому штату та навіть у сусідній Каліфорнії.

Дослідники пояснюють, що епіцентр цього безперервного місячного рою лежить у так званій Провінції Басейнів і Хребтів, яка охоплює значну частину заходу США. Земна кора в цьому регіоні поступово тоншає та розтягується, що неминуче призводить до утворення глибоких тріщин та розломів. Крім того, Сілвер-Спрінгс розташований у сейсмічній зоні Вокер-Лейн, де тектонічні плити активно розходяться, змушуючи величезні блоки гірських порід тертися один об одного та вивільняти колосальну енергію.

Хоча більшість поштовхів були слабшими за 2,0 бала і майже не відчувалися на поверхні, щонайменше три з них перетнули позначку в 4,0 бала (включаючи подвійний удар 1 травня з різницею в дві хвилини). Вчені зазначають, що подібна активність є природною для регіону, нагадуючи про потужний землетрус магнітудою 6,5, який сколихнув Неваду у 2020 році внаслідок тих самих тектонічних процесів. На щастя, інформації про серйозні руйнування чи постраждалих не надходило, однак тисячі місцевих жителів відчули сильне трясіння, яке змусило товари падати з полиць у магазинах.

«Це той самий район, який трясе нас увесь минулий тиждень. Воно не припиняється; я вже боюся, що почнеться вулканічна активність», — зізнався один із місцевих жителів після чергового потужного поштовху. Інші користувачі в соцмережах також діляться страхами, зазначаючи, що їхні будинки «трясло дуже сильно і значно довше, ніж зазвичай».