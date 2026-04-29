Регулярна фізична активність є критично важливою для підтримки здоров’я серця, проте вибір правильного типу навантаження часто викликає труднощі. Фахівці зазначають, що замість виснажливих пробіжок варто звернути увагу на специфічне тренування, яке унікальним чином поєднує кардіо та силове навантаження.

Ідеальним вибором для зміцнення серцево-судинної системи експерти називають махи гирею. Ця динамічна вправа цілеспрямовано тренує м’язи задньої поверхні тіла (сідниці, стегна та поперек) і водночас стрімко підвищує частоту серцевих скорочень. Завдяки включенню в роботу верхньої та нижньої частин тіла, серце змушене інтенсивніше перекачувати кров до всіх м’язових груп одночасно, що значно покращує загальний кровообіг.

Сертифікований тренер Стів Стоунхаус наголошує на потужному метаболічному ефекті цієї вправи. Висока інтенсивність махів запускає процес надмірного споживання кисню після тренування (EPOC). Це означає, що організм продовжує активно спалювати калорії ще протягом кількох годин після завершення заняття, поки серце та легені повертаються до стану спокою.

Важливою перевагою махів гирею є їхня безпечність для опорно-рухового апарату. На відміну від бігу чи стрибків, під час виконання цієї вправи стопи залишаються міцно притиснутими до підлоги. Це забезпечує мінімальне навантаження на коліна та гомілковостопні суглоби, роблячи тренування доступним для людей з обмеженнями щодо ударних навантажень. Початківцям радять стартувати з коротких підходів по 10-15 повторень, фокусуючись на русі тазостегнового суглоба.

Кардіологи нагадують, що для досягнення стійкого результату ключовою є регулярність. Лікарка Падма Шеной зазначає, що для підтримки серця чудово підійдуть і більш класичні варіанти: швидка ходьба по 30 хвилин п’ять разів на тиждень, плавання або їзда на велосипеді. Перед початком будь-якої нової інтенсивної програми тренувань медики наполегливо рекомендують пройти консультацію у фахівця.