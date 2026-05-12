Заява Путіна про кінець війни: що насправді стоїть за зміною риторики Кремля

Нещодавня заява російського диктатора Володимира Путіна під час параду 9 травня про нібито наближення завершення війни свідчить не про реальну готовність до миру, а про критичні проблеми всередині РФ. Економічне виснаження, шалені втрати на фронті та успіхи української армії змушують Кремль шукати нові шляхи для зниження внутрішнього тиску.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на аналітичний матеріал видання The Guardian.

Важливо для читачів: Підписуйтесь на наш офіційний Telegram-канал, щоб не пропустити головні новини. Приєднатися зараз →

Експерти зазначають, що російська економіка відчуває дедалі сильніше навантаження, а суспільна втома від війни невпинно зростає. Однією з найгостріших проблем для Кремля стала нестача людського ресурсу. Реальні щоденні темпи рекрутингу (близько 800–1000 осіб) вже не перекривають колосальних втрат на фронті. При цьому російська влада панічно уникає оголошення нової загальнонаціональної мобілізації через ризик масштабного соціального вибуху.

Тим часом ситуація на полі бою кардинально змінюється не на користь Москви. Попри ілюзію непереможності РФ, яку намагалася створити російська пропаганда, у грудні ЗСУ несподівано для західних аналітиків деокупували Куп’янськ. За оцінками видання, однією з причин швидкого провалу окупантів стали системні проблеми зі зв’язком після відключення Starlink та жорстких обмежень на використання Telegram у російській армії.

- Реклама -

А вже у квітні Росія вперше з серпня 2024 року зазнала чистих територіальних втрат, коли українські захисники потужним ривком відбили понад 100 квадратних кілометрів у Запорізькій області.

«Замість того, щоб просто залежати від поставок західних F-16 та систем Patriot, Україна активно компенсує дефіцит особового складу безпрецедентним застосуванням власних технологій. Київ розробив нові дешеві ракети-перехоплювачі, які стали надзвичайно ефективною альтернативою західній ППО: лише у березні ними збили близько 33 тисяч ворожих безпілотників. Водночас українські ударні дрони методично знищують нафтопереробні заводи за тисячі кілометрів від фронту, критично скорочуючи доходи Москви», — підкреслюють аналітики The Guardian.

Більш того, стрімкий розвиток українського ВПК дозволив Києву вийти на міжнародний ринок і постачати свої технології до ОАЕ, Катару та Саудівської Аравії. А наявність в України потужних далекобійних засобів змусила Кремль всерйоз готуватися до атак безпосередньо на Москву. Утім, експерти попереджають: зміна риторики Путіна — це лише спроба балансувати між інтересами еліт та втомленим суспільством. Бойові дії тривають, і говорити про реальне закінчення війни та кроки до миру наразі передчасно.