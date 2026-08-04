Упродовж кількох годин 12 серпня в небі можна буде спостерігати одразу три яскраві астрономічні події — повне сонячне затемнення, пік метеорного потоку Персеїди та парад шести планет. Незвичайний збіг уже породив у соцмережах жарти й конспірологічні прогнози про «кінець світу», однак учені наголошують: жодного зв’язку між цими явищами немає.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Де можна буде побачити повне сонячне затемнення

Під час затемнення Місяць повністю закриє Сонце для спостерігачів у вузькій смузі, що пройде через Гренландію, Ісландію, Іспанію та Португалію. Найкращі умови очікуються на заході Ісландії та півночі Іспанії, зокрема в Більбао, Сарагосі, Валенсії та Пальмі.

В Україні затемнення буде лише частковим, оскільки наша країна опиниться поза зоною повної фази, а саме явище припаде на час заходу Сонця. Найкраще його буде видно у західних областях — на Закарпатті та Львівщині, де Місяць закриє близько 40–43% сонячного диска.

У центральних регіонах, зокрема в Києві, затемнення буде майже непомітним — приблизно 2,7%. На сході та півдні України явище побачити не вдасться, оскільки Сонце зайде за горизонт ще до початку затемнення.

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Коли спостерігати Персеїди та парад планет

У ніч із 12 на 13 серпня піку досягне метеорний потік Персеїди. За ясної погоди та далеко від міського освітлення можна буде побачити до 100 метеорів на годину. Найкращий час для спостережень — від 23:00 до світанку.

Перед сходом Сонця в небі також з’являться Меркурій, Юпітер, Марс, Сатурн, Уран і Нептун. Марс і Сатурн можна буде побачити неозброєним оком, для Урана знадобиться бінокль, а для Нептуна — телескоп.

«Це буквально схоже на початок фільму-катастрофи», — жартують користувачі соцмереж.

Астрономи підкреслюють, що одночасність трьох подій є лише календарним збігом і не свідчить про будь-яку загрозу для Землі.