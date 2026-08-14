Наука

«Затемненням століття»: у 2027 році Сонце зникне майже на 7 хвилин

Автор: Денис Коротинський

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Уже 2 серпня 2027 року жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне повне сонячне затемнення, яке астрономи неофіційно називають «затемненням століття». У найсприятливіших точках Місяць повністю закриє Сонце приблизно на 6,5 хвилини.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на National Geographic.

Смуга повного затемнення пройде через південь Європи, Північну Африку та частину Близького Сходу. В Іспанії найкращі умови очікуються на півдні країни, поблизу Гібралтарської протоки, де повна фаза триватиме близько трьох хвилин.

Де найкраще спостерігати затемнення

Найдовшу фазу повного затемнення прогнозують у центральній частині Єгипту. Особливо привабливим місцем для астрономів стане Луксор, де темрява може тривати близько 6 хвилин 30 секунд.

Максимум затемнення там очікується приблизно о 13:05 за місцевим часом. Сонце перебуватиме високо над горизонтом, що створить чудові умови для спостережень.

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Додатковою перевагою Єгипту є сухий клімат. У серпні ймовірність хмарності в районі Луксора залишається низькою, хоча температура повітря може сягати близько 40 градусів.

У яких країнах буде видно це явище

Часткову фазу затемнення можна буде спостерігати на значній території Європи, Африки, а також у деяких районах Азії.

Повне затемнення 2027 року стане найдовшим із 2009 року, коли Місяць закривав Сонце більш ніж на шість хвилин.

Наступне повне сонячне затемнення відбудеться вже у 2028 році, однак найкраще його буде видно в Антарктиді, Австралії та Новій Зеландії. Для багатьох європейців саме подія 2027 року стане однією з найзручніших можливостей побачити тривале повне затемнення Сонця.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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