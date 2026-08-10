У Росії заявили про можливість “замороження” бойових дій проти України. Водночас Москва вкотре дала зрозуміти, що не планує погоджуватися на такий сценарій без виконання власних умов.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на заяву заступника глави МЗС Росії Михайла Галузіна.

Яку умову Росія висунула для “замороження” війни

За словами Галузіна, Москва нібито не погодиться на припинення бойових дій, якщо не будуть усунені так звані “першопричини української кризи”. Водночас російський дипломат не пояснив, що конкретно Кремль вкладає у це формулювання та яких саме кроків очікує.

Представник російського МЗС також послався на позицію Володимира Путіна, який раніше неодноразово використовував тезу про “першопричини”, говорячи про можливість припинення війни.

“Як неодноразово говорив президент Росії Володимир Путін, без усунення першопричин цієї кризи жодне “замороження” неможливе”, – заявив Галузін.

Таким чином, Москва знову заговорила про можливість припинення бойових дій, однак не назвала чітких та конкретних умов, за яких готова була б погодитися на такий сценарій.

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У Москві поскаржилися на удари по Росії

Окремо Галузін розкритикував удари Сил оборони України по території Росії, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури. У Москві заявили, що очікують реакції на такі атаки з боку західних держав.

Російський дипломат висловив сподівання, що США та країни Європи відреагують на дії України, оскільки, за його словами, вони мають вплив на Київ.

Водночас Україна завдає ударів по об’єктах на території Росії на тлі повномасштабної війни, яку Москва розпочала у лютому 2022 року.

Росія знову звинуватила Захід у продовженні війни

Галузін також заявив, що Москва нібито бачить суперечність між прагненням США до миру та продовженням військової підтримки України. Зокрема, російський представник поскаржився на постачання американського озброєння та передачу Києву розвідувальної інформації.

“Про себе говорять постачання американського озброєння київському режиму, що тривають, надання розвідувальних даних та інше сприяння, що не узгоджується з прагненням до миру”, – заявив Галузін.

Москва вже неодноразово намагалася представити західну військову допомогу Україні як одну з причин продовження війни. При цьому саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення та продовжує бойові дії на українській території.

Раніше в Росії також заявляли про нібито готовність до переговорів щодо завершення війни, але паралельно висували додаткові умови. Зокрема, Галузін говорив про необхідність “зрілого підходу” з боку західних країн, не пояснюючи, які конкретно дії Москва очікує від партнерів України.