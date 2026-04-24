Регулярне вживання зеленого чаю значно знижує ризик появи уражень мозку, які з часом призводять до деменції та хвороби Альцгеймера. Такого висновку дійшли вчені після масштабного дослідження за участю понад 8700 літніх людей.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на портал Daily Galaxy.

- Реклама -

Дослідники проаналізували дані МРТ-сканування мозку добровольців віком від 65 років. Виявилося, що зелений чай діє як потужний захист для нервової системи завдяки високому вмісту катехінів та антиоксидантів. Ці речовини ефективно борються з окислювальним стресом і знижують запалення, які провокують старіння мозку.

Цікаво, що регулярне вживання кави подібного профілактичного ефекту не продемонструвало. Вчені припускають, що зелений чай виграє завдяки значно меншому вмісту кофеїну. Це дозволяє м’яко знижувати артеріальний тиск без створення додаткових серцево-судинних ризиків для літніх людей.

- Реклама -

Фахівці також виявили чітку залежність між кількістю випитого напою та станом здоров’я. Учасники дослідження, які щодня випивали три чашки зеленого чаю, мали на 3% менше уражень білої речовини мозку. Ті ж, хто вживав від семи до восьми чашок, продемонстрували зниження цього показника вже на 6%.

Водночас дослідники зазначають, що напій допомагає не всім. У пацієнтів із депресією або генетичною схильністю до хвороби Альцгеймера (через наявність гена APOE4) значних покращень не зафіксували. Тому фахівці наголошують, що чай є лише корисним доповненням до збалансованого харчування та активного способу життя.