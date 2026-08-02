Вчені виявили докази того, що один потужний землетрус на Західному узбережжі США може спровокувати ще один майже одразу після себе. Якщо цей сценарій підтвердиться, під загрозою можуть опинитися мільйони жителів Каліфорнії, Орегону та Вашингтона.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Загроза подвійного мегаземлетрусу

Під час дослідження відкладень на дні Тихого океану біля узбережжя Північної Каліфорнії науковці знайшли незвичайні парні шари осадових порід. На їхню думку, вони могли утворитися внаслідок двох надпотужних землетрусів, які сталися майже один за одним.

Дослідники припускають, що спочатку стався мегаземлетрус у зоні субдукції Каскадія, після чого через кілька хвилин або годин активізувався знаменитий розлом Сан-Андреас. Якщо ця гіпотеза підтвердиться, один катастрофічний землетрус може запускати інший.

«Важко перебільшити, яким був би землетрус магнітудою 9 на північному заході Тихого океану. А можливість того, що за ним послідує землетрус на розломі Сан-Андреас, — це вже сценарій кіно», — заявив керівник дослідження Кріс Голдфінгер.

Якими можуть бути наслідки

За оцінками Геологічної служби США, ймовірність землетрусу магнітудою 9 у зоні Каскадія протягом найближчих 50 років становить від 10% до 15%.

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Такий землетрус може спричинити масштабні руйнування в Сіетлі та Портленді, викликати цунамі, зсуви, обвал мостів і транспортної інфраструктури. Якщо ж невдовзі після цього активізується розлом Сан-Андреас, друга хвиля руйнувань може накрити Сан-Франциско та інші райони Каліфорнії.

Науковці наголошують, що поки це лише гіпотеза, яку ще потрібно підтвердити додатковими дослідженнями. Водночас отримані дані можуть суттєво змінити уявлення про сейсмічні ризики на всьому Західному узбережжі США.