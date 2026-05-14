Вже наступного тижня повз Землю пролетить астероїд 2026 JH2, який має достатній розмір, щоб повністю знищити ціле місто. За словами астрономів, космічний об’єкт наблизиться до нашої планети на відстань близько 90 000 кілометрів пізно ввечері в понеділок, 18 травня. Це всього лише чверть відстані від нас до Місяця — експерти описують це як «настільки близько, наскільки це можливо без зіткнення».

За оцінками фахівців, розмір астероїда становить від 16 до 35 метрів у діаметрі, що приблизно дорівнює чотирьом лондонським автобусам. Швидкість його руху відносно Землі складатиме 5,17 милі на секунду. Попри те, що цей космічний камінь здатен завдати катастрофічних руйнувань, обсерваторії виявили його лише за кілька днів до максимального зближення, що вкотре викликає серйозне занепокоєння щодо нашої системи раннього виявлення загроз. Утім, комп’ютерні симуляції заспокоюють: ризику зіткнення 2026 JH2 із Землею немає щонайменше протягом наступних 100 років.

«Це саме той тип об’єкта, який міг би дуже ефективно зруйнувати місто, якби він впав», — зазначив Марк Норріс з Університету Ланкаширу.

Експерти порівнюють потенційні наслідки з падінням Челябінського метеорита у 2013 році. Тоді 18-метровий камінь вибухнув над Росією з силою, що в 30 разів перевищувала потужність атомної бомби в Хіросімі. Вибух залишив опіки у людей, пошкодив сітківку очей, травмував близько 1500 осіб і пошкодив понад 3600 будинків, хоча до землі долетіло лише 0,05% породи. Оскільки 2026 JH2 може бути вдвічі більшим, він класифікується як потенційний «вбивця міст».

Ця подія знову підняла питання готовності людства до космічних атак. Голова відділу планетарної оборони NASA доктор Келлі Фаст зізналася, що астрономи досі шукають близько 15 000 невідкритих об’єктів середнього розміру, які здатні завдати масштабної регіональної шкоди. І хоча місія DART у 2022 році успішно протестувала технологію зміни орбіти астероїда, керівниця тієї місії доктор Ненсі Шабот попередила: наразі людство не має жодного готового до запуску апарата-перехоплювача на випадок реальної загрози.