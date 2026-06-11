Загроза для НАТО: Росія будує гігантську базу біля Фінляндії

Росія вперше з радянських часів розпочала масштабне будівництво нової військової бази поблизу кордону з Фінляндією. Об’єкт розташований у селі Нова Вілга під Петрозаводськом і розрахований на розміщення кількох тисяч військовослужбовців мотострілецьких підрозділів.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на фінське видання Yle та аналіз супутникових знімків.

Колишній офіцер фінської розвідки Марко Еклюнд зазначає, що масштаб проєкту є абсолютно безпрецедентним для цього регіону, оскільки раніше росіяни займалися виключно ремонтом старих об’єктів. Перші ознаки підготовки та масову вирубку лісу супутники зафіксували ще у листопаді 2025 року, а земляні роботи стартували взимку. Навесні 2026 року будівництво перейшло в активну фазу: на території вже чітко простежуються плац, будівля головного штабу та близько десятка казарм.

Самі казарми зводяться за типовим російським проєктом: це великі будівлі на три-чотири поверхи розміром 65 на 24 метри.

Кожен поверх має площу близько 1500 квадратних метрів. За розрахунками фінського експерта, така інфраструктура дозволить розквартирувати від 4000 до 6000 солдатів. Очікується, що сюди передислокують нову мотострілецьку бригаду або основні підрозділи дивізії, які Росія зараз екстрено формує на території Республіки Карелія.

Факт розгортання військової інфраструктури наприкінці травня 2026 року офіційно визнало і міністерство оборони РФ під час візиту заступника міністра Павла Фрадкова. За планами російського відомства, загалом на цій ділянці мають збудувати понад 50 об’єктів, включаючи багатоквартирні будинки для сімей офіцерів та спортивні комплекси.

Попри очевидну потенційну загрозу для країн НАТО та безпосередньо Фінляндії, боєздатність нового угруповання формуватиметься вкрай повільно. Марко Еклюнд підкреслює, що після зведення стін ворогу ще доведеться знайти техніку, набрати особовий склад і провести повноцінні навчання. Наразі війна проти України критично виснажує російські ресурси, максимально обмежуючи можливості Москви швидко нарощувати реальну військову силу на своїх північних кордонах.