У небі поблизу суворо засекреченої американської військової бази «Зона 51» у штаті Невада помітили загадковий літальний апарат трикутної форми. Авіаексперти припускають, що об’єктом може бути секретний військовий прототип новітнього винищувача.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Тепловізійний знімок об’єкта, який громадськість побачила вперше, оприлюднив Project Fear. За даними авторів публікації, кадр вдалося зафіксувати за допомогою 10-мікронного тепловізора поблизу полігону, що десятиліттями асоціюється з найсекретнішими аерокосмічними програмами Сполучених Штатів.

Незвичайна трикутна форма апарата одразу спровокувала хвилю дискусій. Головна версія оглядачів зводиться до того, що на знімку зафіксовано так званий X-plane — високотехнологічний експериментальний літак, який використовується для тестування передових систем перед їхнім офіційним взяттям на озброєння.

Найчастіше загадковий апарат пов’язують із прототипом Boeing F-47. Це майбутня основа програми Повітряних сил США «Домінування в повітрі наступного покоління» (NGAD). Очікується, що винищувач шостого покоління виконуватиме роль літаючого командного центру, який координуватиме рої безпілотників зі штучним інтелектом безпосередньо під час бойових дій. Оперативне розгортання таких машин заплановане на початок 2030-х років.

Поява знімка збіглася з інформацією про те, що Повітряні сили США запросили 5,03 мільярда доларів для програми F-47 у бюджеті на 2027 фінансовий рік. Військові пояснюють такі витрати необхідністю реагувати на стрімкий розвиток авіаційних технологій наступного покоління в Китаї.

Варто зазначити, що «Зона 51» історично є головним випробувальним полігоном для американських «чорних проєктів». У 2013 році ЦРУ офіційно визнало існування об’єкта та розсекретило документи часів холодної війни. Як з’ясувалося, польоти надсекретних на той час літаків-розвідників U-2 та A-12 на екстремальних висотах стали головною причиною масових повідомлень про НЛО у 1950-х і 1960-х роках.