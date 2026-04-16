Загадка віком 1200 років: вчені знайшли монету, яка пов’язує вікінгів з Ісусом

У Великій Британії знайшли унікальну золоту монету-кулон епохи вікінгів. Ця знахідка здатна переписати історію поширення християнства, доводячи, що скандинавські воїни могли прийняти нову віру значно раніше.

Загадковий артефакт виявив шукач скарбів із металошукачем у графстві Норфолк. Аналіз показав, що монета датується кінцем дев’ятого століття, приблизно 860–870 роками нашої ери. Саме в цей період вікінги щойно завоювали королівство Східна Англія та жорстко встановлювали свій контроль над регіоном.

На золотій монеті зображено бородатого чоловіка з латинським написом «IOAN», що є скороченням від імені Іоанн. На зворотному боці експерти розшифрували частковий напис, який перекладається як «Хреститель і Євангеліст». Це стало справжнім шоком для науковців, адже монети Західної Європи того часу зазвичай прикрашали портретами королів чи імператорів, а не релігійних діячів. Більше того, це перша подібна прикраса із зображенням Іоанна Хрестителя, знайдена в цій частині Європи.

Досі історики були впевнені, що вікінги у дев’ятому столітті залишалися виключно язичниками, які поклонялися Одіну, Тору та іншим скандинавським богам. Масове прийняття християнства та асиміляція з місцевим населенням, за офіційною версією, почалися лише після десятого століття. Проте знайдений кулон вказує на те, що суворі завойовники могли навернутися до вчення Ісуса на кілька десятиліть раніше, ніж вважалося.

«Такі імітації золотих солідів зазвичай робили скандинави, які на той момент ще не мали бути християнами. Фігура Іоанна Хрестителя на монеті періоду Каролінгів — це щось настільки незвичайне і химерне, що я не знаю жодного іншого подібного прикладу», — зазначив історик доктор Саймон Коупленд.

Водночас дослідники залишаються обережними у своїх остаточних висновках. Хоча артефакт є одним із найперших доказів взаємопроникнення двох світів, він не дає стовідсоткової гарантії масового переходу вікінгів у християнство у 800-х роках. Оскільки скандинави активно торгували та грабували поселення по всій Європі, кулон міг бути просто коштовним трофеєм, результатом комерційного обміну або ж предметом особистої цікавості окремого воїна, а не свідченням глибокої релігійної трансформації всього народу.