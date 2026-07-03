Марсохід NASA Curiosity продовжує досліджувати кратер Гейл у пошуках ознак давнього мікробного життя. Нещодавно зроблена панорама марсіанського ландшафту привернула неабияку увагу мережі завдяки незвичній формації. Як повідомляють Новини Планети з посиланням на видання Daily Mail, на одному зі знімків ентузіасти помітили об’єкт, який візуально нагадує вхід або двері до стародавнього житла.

Теорії змови та офіційна відповідь науковців

Уфолог Скотт Уорінг висунув теорію, що ця структура була створена розумними істотами зі спеціального глиняного матеріалу для захисту від суворих погодних умов Червоної планети. За його словами, подібні укриття колись існували й на Землі, що начебто доводить можливість їхнього будівництва на Марсі.

Проте космічне агентство NASA послідовно розвіює подібні міфи. Хоча відомство ще не випустило окремого коментаря щодо останніх заяв, раніше науковці вже пояснювали природу схожих явищ. У 2022 році марсохід сфотографував майже ідентичну формацію, яку фахівці класифікували як звичайну природну тріщину в скелястій породі. Такі відкриті переломи утворюються внаслідок геологічних процесів і є цілком звичайним явищем як для Землі, так і для Марса.

Інші химерні об’єкти на марсіанських знімках

Американське космічне агентство наголошує, що наразі немає жодних наукових доказів існування позаземного життя або слідів минулих цивілізацій. Попри це, шукачі аномалій регулярно знаходять химерні фігури на фотографіях.

Наприклад, той самий дослідник раніше стверджував, що на знімках апарата Opportunity за 2014 рік можна побачити покинуту «інопланетну зброю». Більшість користувачів мережі та скептиків сприймають такі заяви з гумором. Науковці пояснюють це явище парейдолією — психологічною особливістю людського мозку шукати знайомі обриси, обличтя чи предмети у випадкових природних структурах або грі тіней.

Подібні знахідки вкотре доводять, що дослідження космосу залишається об’єктом пильної уваги громадськості. Поки фахівці скрупульозно вивчають геологічне минуле Червоної планети за допомогою сучасних роботизованих систем, марсіанські пейзажі продовжують надихати мільйони людей на створення фантастичних теорій та обговорення таємниць Всесвіту.