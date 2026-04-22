Зафіксували у 23 країнах: МОЗ попередило українців про поширення нового штаму COVID-19

Автор: Денис Коротинський

В Україні лабораторно підтвердили перший випадок інфікування новим субваріантом коронавірусу «Цикада» (BA.3.2). Цей штам має унікальну особливість: він здатен тривалий час перебувати у стані спокою, не демонструючи активного поширення, за що й отримав назву на честь комахи.

Вперше у світі «Цикаду» виявили у листопаді 2024 року в Південній Африці. Відтоді субваріант епізодично виринав у різних куточках планети і наразі поширився щонайменше у 23 країнах. В Україні його ідентифікували фахівці Центру громадського здоровʼя за допомогою складного лабораторного дослідження — секвенування геному.

Симптоми нового субваріанту є класичними для COVID-19. Інфіковані скаржаться на нежить, підвищену температуру, кашель, втому та головний біль. Також можлива втрата нюху і смаку, подразнення очей чи поява специфічного висипу.

За оцінками ВООЗ, зараз штам «Цикада» не демонструє ознак, які могли б спровокувати нову масштабну хвилю пандемії. Однак його мутації потребують ретельного моніторингу на рівні кожної країни.

«Клінічні прояви захворювання, спричинені субваріантом «Цикада», суттєво не відрізняються від інших варіантів COVID-19. Водночас наявність мутацій потребує подальшого спостереження, особливо серед груп ризику тяжкого перебігу захворювання», — наголосив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

У МОЗ нагадали, що єдиним надійним захистом від важкого перебігу хвороби залишається щеплення. В Україні використовують адаптовану омікрон-специфічну вакцину. Робити ревакцинацію кожні 6–12 місяців настійно радять вагітним, людям старше 60 років, пацієнтам із хронічними захворюваннями та представникам професійних груп ризику (військовим, медикам, вчителям).

Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

