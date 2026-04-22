В Україні лабораторно підтвердили перший випадок інфікування новим субваріантом коронавірусу «Цикада» (BA.3.2). Цей штам має унікальну особливість: він здатен тривалий час перебувати у стані спокою, не демонструючи активного поширення, за що й отримав назву на честь комахи.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

- Реклама -

Вперше у світі «Цикаду» виявили у листопаді 2024 року в Південній Африці. Відтоді субваріант епізодично виринав у різних куточках планети і наразі поширився щонайменше у 23 країнах. В Україні його ідентифікували фахівці Центру громадського здоровʼя за допомогою складного лабораторного дослідження — секвенування геному.

Симптоми нового субваріанту є класичними для COVID-19. Інфіковані скаржаться на нежить, підвищену температуру, кашель, втому та головний біль. Також можлива втрата нюху і смаку, подразнення очей чи поява специфічного висипу.

- Реклама -

За оцінками ВООЗ, зараз штам «Цикада» не демонструє ознак, які могли б спровокувати нову масштабну хвилю пандемії. Однак його мутації потребують ретельного моніторингу на рівні кожної країни.

«Клінічні прояви захворювання, спричинені субваріантом «Цикада», суттєво не відрізняються від інших варіантів COVID-19. Водночас наявність мутацій потребує подальшого спостереження, особливо серед груп ризику тяжкого перебігу захворювання», — наголосив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

У МОЗ нагадали, що єдиним надійним захистом від важкого перебігу хвороби залишається щеплення. В Україні використовують адаптовану омікрон-специфічну вакцину. Робити ревакцинацію кожні 6–12 місяців настійно радять вагітним, людям старше 60 років, пацієнтам із хронічними захворюваннями та представникам професійних груп ризику (військовим, медикам, вчителям).