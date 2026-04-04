Міжнародна команда астрономів виявила дивовижну екзопланету TOI-5205 b, яку вже встигли охрестити «забороненою». Цей газовий гігант, розташований за 282 світлові роки від Землі, має настільки аномальний хімічний склад, що повністю кидає виклик загальноприйнятим науковим уявленням про формування зіркових систем.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на видання The Astronomical Journal.

- Реклама -

Загадкову планету розміром з Юпітер вперше помітили у 2023 році за допомогою супутника NASA TESS. Вона обертається навколо невеликого холодного червоного карлика. Досліджуючи об’єкт за допомогою спектрографії під час його проходження на тлі зірки (коли планета блокує частину світла), вчені змогли розкласти промені на кольорові смуги та детально вивчити склад її атмосфери. З’ясувалося, що вона багата на вуглець, містить метан і сірководень, але практично позбавлена кисню та важких елементів.

Парадокс полягає в тому, що комп’ютерне моделювання показало абсолютно іншу картину всередині газового гіганта. Надра цієї планети виявилися приблизно в 100 разів багатшими на метали, ніж її власна газова оболонка.

- Реклама -

«Ми спостерігали набагато нижчу металічність, ніж передбачали наші моделі для об’єкта такої маси. Це свідчить про те, що всі важкі елементи мігрували глибоко всередину під час формування планети, і тепер її ядро та атмосфера взагалі не змішуються», — пояснив феномен співавтор дослідження, астроном Шубхам Канодіа.

Той факт, що атмосфера TOI-5205 b має значно нижчий вміст металів, ніж її материнська зірка, робить цей об’єкт справжньою аномалією серед усіх вивчених на сьогодні газових гігантів. За словами науковців, існування такої планети на такій близькій відстані від зірки руйнує звичні уявлення про життєві цикли планет. Подальше вивчення цього «забороненого» світу змусить астрофізиків повністю переглянути теорії формування гігантів на ранніх етапах існування Всесвіту.