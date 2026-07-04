Одне з найкращих місць для пошуку позаземного життя може знаходитися практично по сусідству із Сонячною системою. Як зазначає редакція порталу Новини Планети з посиланням на наукове видання The Astrophysical Journal, екзопланета GJ 3378b, що обертається навколо червоного карлика, виявилася значно більше схожою на Землю, ніж вважалося під час перших спостережень.

Уточнення маси та орбіти

Вперше планету GJ 3378b ідентифікували на початку 2024 року. Тоді її масу оцінювали приблизно в 5,3 раза більше за земну. В астрофізиці цей показник є своєрідною межею: планети з меншою масою зазвичай є кам’янистими «суперземлями», а з більшою — перетворюються на «мінінептуни» зі щільною газовою оболонкою.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Вчені через 30 років розгадали таємницю затонулого корабля із золотом

Проте нові високоточні спостереження, проведені командою астрономів на чолі з Полом Робертсоном із Каліфорнійського університету в Ірвайні, дозволили суттєво уточнити ці дані. Виявилося, що маса GJ 3378b становить лише 2,3 маси Землі. Це беззаперечно переводить її до категорії кам’янистих світів.

Орбітальний період планети також був скоригований і становить 21,45 дня. Попри такий короткий рік, червоні карлики значно холодніші та тьмяніші за наше Сонце, тому придатна для життя зона розташована набагато ближче до самої зорі.

«Ця суперземля отримує близько 90% випромінювання від своєї зірки порівняно з тим, що Земля отримує від Сонця, тому вона знаходиться в ідеальному місці», — пояснив результати дослідження Пол Робертсон.

Вода, атмосфера та загроза від зоряної активності

Головним критерієм під час пошуку світів, придатних для життя, є наявність рідкої води. Відстань екзопланети до зірки дозволяє підтримувати воду в рідкому стані на поверхні, але для цього необхідна ще одна фундаментальна умова — наявність щільної атмосфери. Без неї будь-яка волога під впливом космічного вакууму миттєво випарується.

Проблема полягає в тому, що червоні карлики є надзвичайно активними зорями. Вони часто генерують потужні спалахи та корональні викиди маси, які здатні повністю здути атмосферу з близьких планет. Наразі вчені не мають достатньо потужних інструментів, щоб точно підтвердити або спростувати наявність повітряної оболонки на GJ 3378b.

Наступний крок — пошук біосигнатур

Попри потенційні ризики від сонячної активності зірки-господаря, GJ 3378b опинилася на вершині списку цілей для подальших досліджень. За космічними мірками, відстань у 25 світлових років робить її нашою найближчою сусідкою, адже діаметр Чумацького Шляху становить близько 100 тисяч світлових років.

Астроном Майкл Ендл із Техаського університету в Остіні підкреслює, що кінцевою метою науковців залишається пошук біосигнатур. За його словами, людство досі перебуває на стадії базової розвідки у своїх найближчих зоряних околицях. Виявлення таких планет, як GJ 3378b, дає змогу скласти детальну карту наших космічних сусідів і наближає астрономів до відповіді на питання, чи є Земля єдиним заселеним світом у Всесвіті.