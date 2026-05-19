Глобальне потепління та танення льодовиків — не єдині причини того, що великі прибережні міста опинилися під загрозою масштабних затоплень. Нове дослідження Мюнхенського технічного університету попереджає, що осідання ґрунту під вагою мегаполісів подвоює, а подекуди й потроює швидкість підвищення рівня води.

За оцінками вчених, у густонаселених урбанізованих прибережних районах рівень моря зростає приблизно на 6 міліметрів щороку. Це майже втричі перевищує середньосвітовий показник. Головними факторами такого стрімкого просідання суші є надмірне видобування підземних вод і нафти, а також колосальна фізична вага самих міст. Важкі хмарочоси та щільна забудова буквально вдавлюють землю, змушуючи мегаполіси опускатися нижче рівня моря.

Найбільш критична ситуація наразі спостерігається в Індонезії. Столиця країни Джакарта, де проживає 42 мільйони людей, занурюється під воду зі швидкістю 13,7 міліметра на рік, а в деяких районах цей показник сягає вражаючих 42 міліметрів. Близько 40 відсотків міста вже знаходиться нижче рівня моря, і за прогнозами експертів, до 2050 року значна частина Джакарти може стати непридатною для життя. Серед інших мегаполісів, які найшвидше йдуть під воду — китайський Тяньцзінь, Бангкок, Лагос та Александрія.

«Якщо ми хочемо зрозуміти підвищення рівня моря вздовж узбережжя і ефективно реагувати на нього, ми повинні спостерігати не лише за океаном, а й за самою сушею. У багатьох великих містах відкачування ґрунтових вод є головним рушієм осідання землі. Це означає, що правильні політичні рішення та управління водними ресурсами можуть суттєво змінити ситуацію», — наголошують автори дослідження.

Як приклад успішної боротьби з цим явищем вчені наводять Токіо. Колись японська столиця просідала на 24 сантиметри щороку, але завдяки жорсткому регулюванню видобутку ґрунтових вод цей процес вдалося майже повністю зупинити. Водночас у країнах Скандинавії спостерігається зворотний процес: після відступу гігантських льодовиків часів Льодовикового періоду земля там продовжує повільно підніматися з води.