Яблука та апельсини — це смачний і доступний спосіб збагатити свій раціон необхідними вітамінами. Проте для людей, які ретельно стежать за рівнем глюкози в крові, вибір між цими двома популярними фруктами часто стає неочевидним. Натуральні цукри в обох плодах забезпечують організм швидкою енергією, але їхній вплив на показники крові може суттєво відрізнятися залежно від способу вживання.

Як пояснюють дієтологи, одне середнє яблуко містить близько 25 грамів вуглеводів, з яких 4,5 грама припадає на корисну клітковину. Оскільки цей фрукт складається переважно з вуглеводів, він закономірно підвищить рівень глюкози. Проте розчинна клітковина, яка у великій кількості міститься саме в яблучній шкірці, робить цей процес плавним і безпечним.

«Щоб підтримати баланс цукру, яблуко краще поєднувати з джерелом білка або корисних жирів, наприклад, з горіховою пастою, що додатково уповільнить травлення», — наголошують експерти.

Своєю чергою великий апельсин містить 21 грам вуглеводів, ті ж самі 4,5 грама клітковини та забезпечує величезну дозу вітаміну С. Як і яблуко, цілий цитрусовий плід має відносно м’який вплив на рівень цукру завдяки наявності харчових волокон. Вчені зазначають, що регулярне вживання апельсинів у довгостроковій перспективі навіть здатне покращити показники інсулінорезистентності. А от від популярного стовідсоткового соку медики категорично радять відмовитися через повну відсутність клітковини та ризик різкого стрибка глюкози.

Хороша новина полягає в тому, що обирати між цими фруктами зовсім не потрібно, адже вони мають майже ідентичний вміст клітковини та вуглеводів. Головне правило — їсти плоди в цілому вигляді та не забувати про фізичну активність після перекусу.

«Навіть десятихвилинна легка прогулянка або кілька присідань суттєво знижують піковий рівень цукру в крові», — зазначають дієтологи, додаючи, що для комплексного здоров’я також важливо уникати хронічного стресу та завжди стежити за розміром порцій.