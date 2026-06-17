Вівсянка давно відома своїми властивостями для підтримки здоров’я серця, а її головна суперсила — здатність знижувати рівень холестерину. Цей ефект досягається завдяки бета-глюкану: розчинній клітковині, яка утворює в травному тракті гелеподібну речовину. Вона захоплює жовчні кислоти, змушуючи печінку активніше витягувати “поганий” холестерин з крові для їх відновлення.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на медичне видання Verywell Health.

Якщо вівсяна каша вже є частиною вашого ранкового раціону, медики пропонують кілька простих порад, які допоможуть отримати від неї максимальну користь для серцево-судинної системи.

Відмовтеся від каш швидкого приготування

Хоча розчинна вівсянка економить час, традиційні плющені вівсяні пластівці ефективніше знижують холестерин. Бета-глюкан працює найкраще, коли може утворити густий в’язкий гель у шлунку. Зайва термічна та механічна обробка “швидких” каш руйнує цю структуру, суттєво знижуючи корисні властивості продукту.

Замочуйте пластівці на ніч

“Лінива вівсянка” — це не лише зручно, а й надзвичайно корисно. Коли пластівці замочуються в рідині на кілька годин, бета-глюкан має вдосталь часу, щоб увібрати воду й почати розчинятися. Густа кремова текстура такої страви свідчить про те, що процес утворення корисного гелю вже успішно розпочався.

Додавайте вівсяні висівки

Висівки — це багата на клітковину зовнішня оболонка зерна, яка містить значно більше бета-глюкану, ніж звичайні пластівці. Додавання всього 2–3 столових ложок висівок до готової каші, смузі або йогурту допоможе набагато швидше досягти добової норми клітковини.

Обирайте правильні додатки

Те, що ви кладете зверху на кашу, має вирішальне значення. Велика кількість цукру чи жирних добавок зведе нанівець усі ваші зусилля. Замість цього збагачуйте сніданок інгредієнтами з корисними жирами та вітамінами: свіжими ягодами, волоськими горіхами, мигдалем, насінням льону чи чіа, скибочками яблук та корицею.

«Більшість досліджень показують, що для ефективного зниження холестерину необхідно споживати щонайменше 3 грами вівсяного бета-глюкану на день», — зазначають експерти видання.

Варто пам’ятати, що позитивний ефект від правильного харчування не з’являється миттєво після однієї порції каші. Лікарі наголошують: для стійкого результату та відчутного зниження рівня холестерину необхідна регулярність. Якщо ви щодня обиратимете якісну вівсянку з корисними добавками, перші реальні покращення показників крові стануть помітними вже за кілька тижнів.