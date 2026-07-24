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Вірус Західного Нілу поширюється Європою: ВООЗ назвала головні способи захисту

Автор: Денис Коротинський

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У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) закликали жителів Європи посилити захист від комарів через збільшення випадків зараження вірусом Західного Нілу. Найбільше хворих наразі фіксують у країнах Південної Європи.

Про це повідомляє Euronews.

У яких країнах зростає кількість випадків

За даними ВООЗ, сезон поширення вірусу Західного Нілу триває з кінця весни до осені, а найбільша активність припадає на липень-вересень.

Нові випадки вже підтвердили у Греції, Італії, Іспанії, Румунії та Північній Македонії.

Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Генрі Клюге наголосив, що уникнути зараження допомагають прості профілактичні заходи. Зокрема, рекомендується:

  • носити закритий одяг;
  • користуватися репелентами;
  • встановлювати москітні сітки;
  • прибирати стоячу воду біля будинків, де можуть розмножуватися комарі.

Які симптоми можуть свідчити про зараження

У ВООЗ зазначають, що близько 70–80% інфікованих не мають жодних симптомів.

Водночас у деяких людей можуть виникати:

  • підвищена температура;
  • головний біль;
  • сильна втома;
  • біль у м’язах;
  • нудота або блювання;
  • висипання;
  • збільшення лімфатичних вузлів.

Якщо після укусу комара з’явилися висока температура, висип або ригідність шиї, медики радять негайно звернутися до лікаря.

Приблизно один зі 150 інфікованих може зіткнутися з тяжким ураженням центральної нервової системи, що становить загрозу для життя.

Чому ризик поширення вірусу зростає

У ВООЗ пояснюють, що через підвищення температури повітря та довші теплі сезони комарі отримують більше часу для розмноження та поширення вірусу.

Найскладніша ситуація зараз спостерігається у Греції, де станом на 22 липня підтвердили 21 випадок захворювання. Із них 20 пацієнтів мають тяжкі нейроінвазивні форми інфекції, а 13 людей залишаються в лікарнях.

В Італії зафіксували 21 випадок зараження одразу у 17 різних районах країни.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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