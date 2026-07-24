У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) закликали жителів Європи посилити захист від комарів через збільшення випадків зараження вірусом Західного Нілу. Найбільше хворих наразі фіксують у країнах Південної Європи.
Про це повідомляє Euronews.
У яких країнах зростає кількість випадків
За даними ВООЗ, сезон поширення вірусу Західного Нілу триває з кінця весни до осені, а найбільша активність припадає на липень-вересень.
Нові випадки вже підтвердили у Греції, Італії, Іспанії, Румунії та Північній Македонії.
Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Генрі Клюге наголосив, що уникнути зараження допомагають прості профілактичні заходи. Зокрема, рекомендується:
- носити закритий одяг;
- користуватися репелентами;
- встановлювати москітні сітки;
- прибирати стоячу воду біля будинків, де можуть розмножуватися комарі.
Які симптоми можуть свідчити про зараження
У ВООЗ зазначають, що близько 70–80% інфікованих не мають жодних симптомів.
Водночас у деяких людей можуть виникати:
- підвищена температура;
- головний біль;
- сильна втома;
- біль у м’язах;
- нудота або блювання;
- висипання;
- збільшення лімфатичних вузлів.
Якщо після укусу комара з’явилися висока температура, висип або ригідність шиї, медики радять негайно звернутися до лікаря.
Приблизно один зі 150 інфікованих може зіткнутися з тяжким ураженням центральної нервової системи, що становить загрозу для життя.
Чому ризик поширення вірусу зростає
У ВООЗ пояснюють, що через підвищення температури повітря та довші теплі сезони комарі отримують більше часу для розмноження та поширення вірусу.
Найскладніша ситуація зараз спостерігається у Греції, де станом на 22 липня підтвердили 21 випадок захворювання. Із них 20 пацієнтів мають тяжкі нейроінвазивні форми інфекції, а 13 людей залишаються в лікарнях.
В Італії зафіксували 21 випадок зараження одразу у 17 різних районах країни.