Вірус, що викликає сильний біль у суглобах, може поширитися на Європу

Вірус чикунгунья, який традиційно зустрічається у тропічних та субтропічних регіонах — зокрема в Центральній і Південній Америці, країнах Карибського басейну, на островах Індійського океану, в Південній і Південно-Східній Азії, а також в Африці — може незабаром поширитися на територію Європи та Північної Америки. Нове дослідження попереджає, що зміна клімату створює ідеальні умови для розмноження двох видів комарів-переносників у великих містах.

Загроза поширення та роль комарів

Науковці з Чжецзянського китайського медичного університету в Ханчжоу (Китай) змоделювали, як підвищення температури вплине на ареал поширення жовтолихоманкового комара (Aedes aegypti) та азійського тигрового комара (Aedes albopictus), які є відомими переносниками вірусу.

«Зміна клімату впливає на чикунгунью головним чином через зміну територій, де здатні виживати комарі-переносники», — пояснює автор дослідження доктор Янг Ву.

За його словами, азійський тигровий комар відіграє особливо важливу роль, відповідаючи за понад 70% прогнозованого географічного розширення вірусу. Цей вид значно краще переносить прохолодні умови порівняно з жовтолихоманковим комаром. Глобальне потепління дозволить йому закріпитися в тих регіонах, які раніше вважалися надто холодними. Щойно такі комарі адаптуються на нових територіях, ризик місцевої передачі чикунгуньї стрімко зростає.

Наслідки хвороби та масштаби ризику

Чикунгунья — це захворювання, відоме ще з 1952 року, що викликається вірусом, який поширюється комарами роду Aedes. Хоча хвороба рідко призводить до летальних наслідків, вона спричиняє тривалий біль у суглобах та може призвести до інвалідності. Сама назва «чикунгунья» походить з мови кімаконде і означає «ставати скорченим».

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, попри фіксацію близько 33 000 випадків цього року, чикунгунья залишається однією з найбільш занедбаних тропічних хвороб у світі. Доктор Є Сюй зазначає, що зараз 139 країн та регіонів (або 21,3% від усієї площі суші на планеті) є зонами ризику. Проте кліматичні моделі показують, що до 2100 року вірус продовжить рух на північ, розширивши свій вплив на помірні регіони. Тривожні прогнози свідчать, що майбутніми епіцентрами хвороби стануть північно-центральна Європа, північно-східна частина Північної Америки та Східна Азія.

Ситуація у Великій Британії та поради експертів

Коментуючи загрозу для нових регіонів, доктор Сюй наголошує на важливості превентивних заходів:

«Громадськості не варто панікувати, але системи охорони здоров’я мають підготуватися завчасно. Наприклад, чиновники можуть діяти вже зараз: відстежувати комарів Aedes, навчати лікарів швидко розпізнавати чикунгунью, посилювати контроль над комахами та створювати плани швидкого реагування до того, як почнуться спалахи».

Хоча дослідження прямо не класифікувало Велику Британію як майбутню «гарячу точку», статистика демонструє зростання кількості захворювань у країні. У 2024 році було зареєстровано 112 підтверджених та ймовірних випадків серед мандрівників, які повернулися до Англії, Уельсу та Північної Ірландії, що майже в 1,5 раза перевищує показники 2023 року.