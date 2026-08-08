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Вікторія Бекхем у бікіні відпочила на яхті за 21 млн доларів: який вигляд має зірка

Автор: Аліна Павленко

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Вікторія Бекхем проводить літню відпустку разом із родиною на Середземному морі. 52-річну дизайнерку помітили у стильному бікіні на борту сімейної яхти вартістю близько 21 мільйона доларів.

Який образ обрала Вікторія Бекхем

Для відпочинку на яхті знаменитість обрала бікіні сіро-коричневого відтінку з напівпрозорою накидкою. Пляжний образ вона доповнила великими сонцезахисними окулярами та широкополим солом’яним капелюхом.

Разом із Вікторією відпочивала її 15-річна донька Гарпер. Дівчина з’явилася у персиковому топі з квітковим принтом, масивних сережках та з коричневою сумкою Birkin.

Вікторія Бекхем

До сімейної подорожі також приєдналися Девід Бекхем, син Ромео з дівчиною Кім Тернбулл, батьки Вікторії Джекі та Тоні, а також її сестра Луїза.

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Родина проводила час на палубі 40-метрової яхти, засмагала, відпочивала та робила спільні фотографії.

Хто з родини не приєднався до відпочинку

Молодший син Вікторії та Девіда Круз цього разу пропустив сімейну відпустку. Він гастролює Північною Америкою зі своїм гуртом The Breakers.

Вікторія Бекхем

Не було на яхті й старшого сина подружжя Брукліна Бекхема. На тлі тривалого конфлікту з батьками він відпочивав разом із дружиною Ніколою Пельтц неподалік — на півдні Франції.

За даними видання, Бруклін і Нікола проводили час на яхті Елтона Джона. При цьому музикант багато років підтримує дружні стосунки з Девідом і Вікторією Бекхем.

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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