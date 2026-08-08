Вікторія Бекхем проводить літню відпустку разом із родиною на Середземному морі. 52-річну дизайнерку помітили у стильному бікіні на борту сімейної яхти вартістю близько 21 мільйона доларів.

Який образ обрала Вікторія Бекхем

Для відпочинку на яхті знаменитість обрала бікіні сіро-коричневого відтінку з напівпрозорою накидкою. Пляжний образ вона доповнила великими сонцезахисними окулярами та широкополим солом’яним капелюхом.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Таємницю Кривавого водоспаду в Антарктиді нарешті розгадали

Разом із Вікторією відпочивала її 15-річна донька Гарпер. Дівчина з’явилася у персиковому топі з квітковим принтом, масивних сережках та з коричневою сумкою Birkin.

До сімейної подорожі також приєдналися Девід Бекхем, син Ромео з дівчиною Кім Тернбулл, батьки Вікторії Джекі та Тоні, а також її сестра Луїза.

Залишайтесь з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини. Telegram Facebook X (Twitter)

Родина проводила час на палубі 40-метрової яхти, засмагала, відпочивала та робила спільні фотографії.

Хто з родини не приєднався до відпочинку

Молодший син Вікторії та Девіда Круз цього разу пропустив сімейну відпустку. Він гастролює Північною Америкою зі своїм гуртом The Breakers.

Не було на яхті й старшого сина подружжя Брукліна Бекхема. На тлі тривалого конфлікту з батьками він відпочивав разом із дружиною Ніколою Пельтц неподалік — на півдні Франції.

За даними видання, Бруклін і Нікола проводили час на яхті Елтона Джона. При цьому музикант багато років підтримує дружні стосунки з Девідом і Вікторією Бекхем.