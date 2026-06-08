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Відпустка в Карпатах: Наталка Денисенко показала кадри з сімейного відпочинку

Автор: Аліна Павленко

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Відома українська акторка та дикторка Наталка Денисенко проводить відпустку на гірському курорті Буковель. Зірка насолоджується відпочинком у компанії свого коханого Юрія Савранського та сина від попереднього шлюбу Андрія.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Instagram акторки.

Денисенко активно ділиться родинними моментами зі своїми підписниками. На одному з опублікованих відео артистка бавиться з сином у басейні, використовуючи відому дитячу гру «Баба сіяла горох і сказала діду ОХ». Під час фінального слова дитину обережно занурюють з головою — це популярна методика, яка допомагає малюкам долати страх води та вчитися впевнено пірнати.

Окрему серію атмосферних кадрів акторка присвятила спільній прогулянці зеленою галявиною. Під час перебування на природі зірка власноруч сплела вінок зі свіжих кульбаб, додавши своєму образу особливого шарму.

Варто нагадати, що Наталка Денисенко має значний доробок у популярних українських серіалах та кінострічках. Окрім роботи в кадрі, вона стала офіційним голосом головної героїні в найуспішнішому національному анімаційному проєкті останніх років «Мавка. Лісова пісня».

Аліна Павленко
Аліна Павленко
Оглядачка рубрик «Стиль життя» та «Здоров'я». У журналістиці працює понад 10 років, із 2020 року — у команді «Новини Планети». Пише про психологію, стосунки, здоров'я та корисні побутові поради. Родом із Миколаєва. У вільний час захоплюється фотографією, кулінарією та подорожами Україною

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