Відома українська акторка та дикторка Наталка Денисенко проводить відпустку на гірському курорті Буковель. Зірка насолоджується відпочинком у компанії свого коханого Юрія Савранського та сина від попереднього шлюбу Андрія.
Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Instagram акторки.
Денисенко активно ділиться родинними моментами зі своїми підписниками. На одному з опублікованих відео артистка бавиться з сином у басейні, використовуючи відому дитячу гру «Баба сіяла горох і сказала діду ОХ». Під час фінального слова дитину обережно занурюють з головою — це популярна методика, яка допомагає малюкам долати страх води та вчитися впевнено пірнати.
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Окрему серію атмосферних кадрів акторка присвятила спільній прогулянці зеленою галявиною. Під час перебування на природі зірка власноруч сплела вінок зі свіжих кульбаб, додавши своєму образу особливого шарму.
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Варто нагадати, що Наталка Денисенко має значний доробок у популярних українських серіалах та кінострічках. Окрім роботи в кадрі, вона стала офіційним голосом головної героїні в найуспішнішому національному анімаційному проєкті останніх років «Мавка. Лісова пісня».