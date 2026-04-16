Здоровий спосіб життя — це не лише правильне харчування та своєчасний сон, а й щоденні дрібні звички, які формують наше довголіття. Відомий кардіохірург Джеремі Лондон назвав п’ять найпоширеніших помилок, які буквально змушують наше тіло старіти набагато швидше, ніж закладено природою. Ці звички не просто псують самопочуття, а й змінюють клітини, провокують запалення та зношують серце.

Щоб зберегти молодість серцево-судинної системи та уповільнити біологічне старіння, лікар радить якомога швидше відмовитися від п’яти руйнівних звичок:

Куріння та вейпінг

За словами кардіохірурга, це найшвидший спосіб штучно зістарити своє тіло. Токсичні метаболіти з тютюнового диму та парів вейпу спричиняють потужний окислювальний стрес. Це означає, що клітини зазнають більшої шкоди, ніж здатні відновити. З часом такий стан руйнує ДНК і критично зношує серцево-судинну систему. Лікар радить визначити тригери куріння та звернутися за медичною допомогою, щоб безпечно подолати залежність.

Малорухливий спосіб життя

Лікар керується простим правилом: «Якщо ви цим не користуєтеся — ви це втрачаєте». Тривале сидіння знижує здатність організму транспортувати поживні речовини та погіршує роботу мітохондрій (енергетичних центрів клітин). Це напряму прискорює старіння. Щоб розірвати це коло, достатньо влаштовувати “рухові перекуси” — вставати на дві хвилини кожні 45 хвилин роботи.

Ігнорування хронічного стресу

Постійний стрес впливає на організм на глибокому клітинному рівні. Дослідження доводять, що некерована напруга збільшує запалення та скорочує теломери — захисні ковпачки на кінцях хромосом, які відповідають за тривалість нашого життя. Для боротьби зі стресом корисно практикувати глибоке дихання та регулярно влаштовувати інформаційний детокс від новин та соцмереж.

Нестача якісного сну

Сон — це не розкіш, а базова потреба організму для щоденної реставрації. Хронічне недосипання позбавляє серце можливості відновитися. Щоб налагодити режим, кардіохірург радить лягати спати в один і той самий час навіть у вихідні, підтримувати прохолоду в спальні та відмовлятися від гаджетів щонайменше за годину до сну.

Незбалансоване харчування

Шкідлива їжа та надлишок вісцерального жиру (того, що накопичується навколо внутрішніх органів) є головними причинами інсулінорезистентності та метаболічних збоїв. Лікар радить не обмежувати себе жорсткими дієтами, а змістити фокус на корисні додатки до раціону. Варто збільшити споживання клітковини та білка, їсти повільно, без відволікання на телефон, а також звернути увагу на DASH-дієту, яка спеціально розроблена для захисту серця та нормалізації тиску.