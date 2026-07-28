Карлі Клосс прокоментувала весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі, яке відбулося 3 липня в Нью-Йорку. Модель відвідала церемонію разом із чоловіком Джошуа Кушнером.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на інтерв’ю Карлі Клосс у програмі Today.

Що Карлі Клосс сказала про весілля Тейлор Свіфт

Під час ефіру 28 липня Клосс відмовилася розкривати подробиці весілля, пояснивши це бажанням захистити особисте життя друзів. Водночас вона тепло висловилася про молодят і привітала їх із одруженням.

«Я намагаюся захищати приватність особистого життя своїх друзів. Але можу сказати, що вони неймовірна пара і я дуже рада за них», — заявила модель.

Свіфт і Келсі одружилися 3 липня 2026 року в Madison Square Garden у Нью-Йорку. Представник співачки підтвердив шлюб, а серед гостей церемонії помітили Клосс та її чоловіка Джошуа Кушнера.

Чому поява Карлі Клосс здивувала шанувальників

Клосс і Свіфт тісно дружили в першій половині 2010-х років, часто з’являлися разом на публіці та брали участь у спільних проєктах. Однак із 2017 року шанувальники почали говорити про можливий конфлікт після того, як ім’я моделі не помітили серед імен друзів на футболці Свіфт у кліпі Look What You Made Me Do.

У 2018 році Клосс заперечувала сварку та відвідала концерт Reputation Tour, де сфотографувалася зі Свіфт за лаштунками. Проте співачка не була присутня на весільних церемоніях Клосс із Кушнером, що знову посилило чутки про їхнє віддалення.

У 2023 році модель також відвідала концерт The Eras Tour. Її поява на весіллі Свіфт і теплий публічний коментар можуть свідчити, що колишні подруги відновили спілкування, хоча жодна з них прямо про примирення не заявляла.