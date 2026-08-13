Понад дві тисячі шанувальників Кріштіану Роналду зібралися біля кафедрального собору у Фуншалі, сподіваючись побачити весілля футболіста з Джорджиною Родрігес. Однак пара там так і не з’явилася. За даними ЗМІ, церемонія відбулася зовсім в іншому місці — у Кашкайші поблизу Лісабона.

Про це повідомляють Новини Планети.

Чутки про весілля на Мадейрі посилилися після публікації Джорджини в Instagram, де вона натякнула на важливість дати 9 серпня та показала масивну каблучку. У результаті в день імовірної церемонії біля собору у Фуншалі зібрався величезний натовп.

Роналду посміявся з натовпу на Мадейрі

Коли місцеве видання JM Madeira опублікувало фотографії людей біля собору, Роналду залишив під дописом п’ять емодзі зі сльозами від сміху. Це лише посилило припущення, що футболіст знав про помилкові очікування фанатів.

Раніше в розмові з Пірсом Морганом Роналду говорив, що весілля може відбутися після чемпіонату світу 2026 року. Додаткові підозри викликало й те, що футболіст продовжив відпустку та, за даними Goal, не поспішав повертатися до тренувань «Аль-Насра».

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Закрита церемонія замість гучного весілля

За інформацією британських медіа, Роналду та Джорджина обрали камерну церемонію в португальському Кашкайші. На ній нібито були присутні п’ятеро дітей пари. Згодом футболіст опублікував фотографію переплетених рук з обручками та залишив під нею символічний підпис із літерами C і G та серцем.

Цікаво, що ще наприкінці липня сестри футболіста заперечували інформацію про заплановане весілля.

Таким чином, замість очікуваного масштабного святкування на Мадейрі пара, схоже, обрала максимально закриту церемонію без натовпів, червоної доріжки та великої кількості знаменитих гостей.