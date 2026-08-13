Шоу-бізнес

Великий обман: як Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес обдурили всіх

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Понад дві тисячі шанувальників Кріштіану Роналду зібралися біля кафедрального собору у Фуншалі, сподіваючись побачити весілля футболіста з Джорджиною Родрігес. Однак пара там так і не з’явилася. За даними ЗМІ, церемонія відбулася зовсім в іншому місці — у Кашкайші поблизу Лісабона.

Про це повідомляють Новини Планети.

Чутки про весілля на Мадейрі посилилися після публікації Джорджини в Instagram, де вона натякнула на важливість дати 9 серпня та показала масивну каблучку. У результаті в день імовірної церемонії біля собору у Фуншалі зібрався величезний натовп.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес
Кріштіану Роналду з Джорджиною Родрігес. Фото: Instagram

Роналду посміявся з натовпу на Мадейрі

Коли місцеве видання JM Madeira опублікувало фотографії людей біля собору, Роналду залишив під дописом п’ять емодзі зі сльозами від сміху. Це лише посилило припущення, що футболіст знав про помилкові очікування фанатів.

Раніше в розмові з Пірсом Морганом Роналду говорив, що весілля може відбутися після чемпіонату світу 2026 року. Додаткові підозри викликало й те, що футболіст продовжив відпустку та, за даними Goal, не поспішав повертатися до тренувань «Аль-Насра».

Залишайтесь з нами!
Підписуйтесь на наші соцмережі. У нас тільки найцікавіші та перевірені новини.
Telegram Facebook X (Twitter)

Закрита церемонія замість гучного весілля

За інформацією британських медіа, Роналду та Джорджина обрали камерну церемонію в португальському Кашкайші. На ній нібито були присутні п’ятеро дітей пари. Згодом футболіст опублікував фотографію переплетених рук з обручками та залишив під нею символічний підпис із літерами C і G та серцем.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес
Обручки молодят. Фото: Instagram

Цікаво, що ще наприкінці липня сестри футболіста заперечували інформацію про заплановане весілля.

Таким чином, замість очікуваного масштабного святкування на Мадейрі пара, схоже, обрала максимально закриту церемонію без натовпів, червоної доріжки та великої кількості знаменитих гостей.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

ПОДІЛИТИСЯ ПОСТОМ:

Підписатися

Останні публікації

Ще новини
Пов'язані

Вікторія Бекхем у бікіні відпочила на яхті за 21 млн доларів: який вигляд має зірка

Аліна Павленко -
Вікторія Бекхем проводить літню відпустку разом із родиною на...

Акторка «Гаррі Поттера» розповіла, скільки грошей заробила на OnlyFans

Аліна Павленко -
Британська акторка Джессі Кейв, яка зіграла Лаванду Браун у...