Вчений стверджує, що Всесвіт має сім вимірів

Це звучить як фантастика з фільму «Матриця», але вчені заявляють, що наш Всесвіт має сім вимірів. До чотирьох звичних нам додаються ще три приховані шари реальності. За словами фізиків, ця революційна теорія здатна вирішити одну з найскладніших загадок в історії науки.

Йдеться про інформаційний парадокс, який виник через розрахунки Стівена Гокінга. У 1970-х роках видатний фізик довів, що чорні діри поступово випаровуються і зникають. Проте за фундаментальними законами квантової фізики інформація не може бути повністю знищена.

«Уявіть, що ви кидаєте книгу у вогонь. Вона знищена, але теоретично ви могли б відтворити кожне слово з диму, попелу та тепла. Інформація зашифрована, а не втрачена», — пояснює співавтор дослідження, старший науковий співробітник Словацької академії наук Річард Пінчак.

Нова модель Всесвіту пропонує унікальне пояснення. Дослідники вважають, що три додаткові виміри скручені настільки щільно, що люди просто не здатні їх безпосередньо сприймати.

Коли чорна діра випаровується до мінімально можливих масштабів, ці приховані виміри починають переплітатися. Вони буквально зав’язуються у вузол, створюючи потужну зовнішню силу, яка зупиняє подальший колапс космічного об’єкта.

Зрештою від діри залишається мікроскопічний об’єкт, який у 10 мільярдів разів менший за звичайний електрон. Саме цей закручений вузол із прихованих вимірів назавжди зберігає в собі всю поглинуту раніше інформацію.

Науковці наголошують, що ця концепція не лише вирішує багаторічний парадокс. Вона також дає підстави припускати, що саме з таких мікроскопічних залишків чорних дір може складатися темна матерія, на яку припадає 27% маси нашого Всесвіту.