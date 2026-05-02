Відомий американський астрофізик та популяризатор науки Ніл Деграсс Тайсон з наукової точки зору пояснив, що відбувається з тілом після смерті. Спираючись на закони фізики, він розповів, чому особисто обирає традиційне поховання замість кремації.

Згідно з першим законом термодинаміки (законом збереження енергії), енергія не може бути створена або знищена — вона лише переходить з однієї форми в іншу. Після зупинки серця та мозку людське тіло залишається наповненим хімічною енергією, накопиченою протягом життя завдяки спожитій їжі. Тайсон зазначає, що існує два основні шляхи вивільнення цієї енергії: кремація та поховання.

У разі кремації хімічна енергія перетворюється на тепло та інфрачервоне випромінювання, яке на швидкості світла відправляється у космос. Вчений навів приклад: якщо людину кремували чотири роки тому, її випромінювана енергія вже досягла б найближчої до нас зоряної системи Альфа Центавра.

Проте сам Тайсон обрав для себе традиційне поховання у землі, щоб підтримати нескінченний цикл оновлення природи.

«Це мій вибір. Щоб енергетичний вміст мого тіла, який все ще залишається після смерті, мої молекули, побудовані за все життя… усі вони були поглинуті мікробами, флорою та фауною. Тим самим я повертаю борг Землі, адже сам харчувався флорою та фауною все своє життя», — пояснив астрофізик у своєму подкасті StarTalk.

Його роздуми зібрали понад мільйон переглядів та викликали жваву дискусію в мережі. Деякі коментатори зізналися, що космічна подорож до Альфи Центавра звучить набагато романтичніше, ніж перспектива бути з’їденим комахами. Інші ж слухачі зауважили, що сучасні труни заважають природному розкладанню, та порадили обирати «зелені поховання» — без бальзамування і металевих ящиків, коли тіло віддає поживні речовини (азот, фосфор і калій) безпосередньо у ґрунт, наприклад, для росту посадженого дерева.