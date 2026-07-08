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Вчені знайшли золоті кільця віком 2 тисячі років: одне приховувало давній напис

Автор: Денис Коротинський

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Археологи в Таїланді зробили рідкісне відкриття під час розкопок стародавнього поховання. Вони знайшли два золоті кільця, яким, за попередніми оцінками, від 1900 до 2100 років. Одне з них прикрашає напис, виконаний давньоіндійським письмом.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Thai PBS World.

Що відомо про стародавню знахідку

Артефакти виявили на археологічній пам’ятці Дон’яйтхонг, розташованій приблизно за 130 кілометрів від Бангкока. Золоті кільця знайшли під час просіювання ґрунту разом із людськими кістками та іншими стародавніми предметами.

За словами представників Департаменту витончених мистецтв Таїланду, одному з кілець може бути до 2100 років.

Що означає напис на кільці

Декан факультету археології Університету Сілпакорн У-Тен Вонгсатіт припускає, що напис виконаний письмом брахмі — однією з найдавніших систем письма Індії.

За попереднім перекладом, напис означає: «Той, кого захищає Пуш’я». Пуш’я вважається одним із найсприятливіших знаків в індійській астрології.

Фахівець також вважає, що прикраса могла належати індійському купцю або представнику торговельної касти.

«Ймовірно, напис виконаний письмом брахмі й означає “той, кого захищає Пуш’я”», — зазначив археолог У-Тен Вонгсатіт.

Розкопки тривають

Наразі обидва золоті кільця виставлені в музеї Пхра Накхон Кхірі. Водночас археологи продовжують дослідження місця знахідки.

Фахівці поки не витягують із ґрунту бронзову посудину та людські кістки, імовірно дитячі, щоб не пошкодити їх. Роботи ускладнюють дощі та підняття ґрунтових вод, тому археологи намагаються завершити дослідження приблизно протягом найближчого місяця.

Денис Коротинський
Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

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