Близько 4,56 мільярда років тому в Сонячній системі могла існувати ще одна велика планета розміром із Марс. Вчені вважають, що вона була знищена внаслідок масштабної космічної катастрофи, а сліди цього загубленого світу збереглися у рідкісних метеоритах, знайдених на Землі.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на ScienceAlert.

Експериментальний петролог Аарон Белл з Університету Колорадо та його команда зробили це революційне відкриття завдяки крихітному метеориту вагою лише пів кілограма. Цей камінь, відомий як NWA 12774, був знайдений у пустелі Сахара у 2019 році і належить до надзвичайно рідкісної групи ангритів — найстаріших відомих магматичних порід у нашому Всесвіті.

Довгий час науковці сперечалися щодо розмірів батьківського тіла цих метеоритів. Дехто вважав, що це був звичайний астероїд, подібний до Вести. Проте детальний аналіз кристалів усередині NWA 12774 за допомогою новітньої геобарометричної моделі повністю спростував цю гіпотезу. Вчені виявили багаті на алюміній мінерали, які могли сформуватися виключно під величезним тиском у надрах масивного планетарного тіла.

Згідно з новими розрахунками дослідників, мінімальний радіус цієї загубленої планети становив близько 1000 кілометрів. Однак структура знайдених кристалів вказує на те, що реальний розмір об’єкта міг сягати 3300 кілометрів, що робить його співставним із сучасним Марсом.

Досі залишається загадкою, що саме знищило цей гігантський ранній світ. Науковці припускають, що планета могла бути розколота внаслідок катастрофічного зіткнення з іншим космічним тілом або розірвана потужними гравітаційними силами молодого Юпітера.