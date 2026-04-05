Вчені з’ясували, що загадковий острів біля узбережжя Фіджі, який повністю складається з раковин, був створений не цунамі. Це результат діяльності стародавніх людей, які викидали залишки їжі понад тисячоліття тому.

У 2017 році під час геоархеологічного дослідження узбережжя Вануа-Леву дослідники натрапили на невеликий низинний острівець площею близько трьох тисяч квадратних метрів. Піднята над водою ділянка суші, щільно оточена мангровими заростями, виявилася майже повністю сформованою із залишків їстівних молюсків, ретельно перемішаних із піщаною глиною.

Спочатку вчені схилялися до версії природного походження острова. Вважалося, що потужна хвиля від стародавнього цунамі розбила велике скупчення черепашок на морському дні та винесла їх далеко вглиб узбережжя. Проте детальний аналіз показав, що майже всі знайдені раковини належать виключно до їстівних видів молюсків, що повністю суперечить теорії випадкового океанічного викиду.

Дослідники дійшли висновку, що раковини залишили ранні поселенці, які масово переробляли тут морепродукти. Протягом кількох сотень років вони скидали відходи в одне місце, що згодом призвело до формування так званого міддену — штучного острова зі сміття. Радіовуглецеве датування підтверджує, що цей процес активно тривав близько 1200 років тому.

«У багатьох ранніх прибережних поселеннях будинки зводили на палях прямо над водою. Оскільки на морському дні накопичувалися купи черепашок, а рівень моря поступово падав, поселення на воді замінювалися наземними будівлями просто на цих відходах», — пояснюють автори дослідження.

Наразі вчені продовжують збирати докази, адже на острові вже знайшли фрагменти стародавньої кераміки. Якщо теорія штучного походження остаточно підтвердиться, цей острів стане першим відомим мідденом у цій частині Тихого океану, який був буквально побудований зі стародавніх «упаковок» від морепродуктів.