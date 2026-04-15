Вчені знайшли нову причину високого кров’яного тиску та спосіб його лікування

Автор: Денис Коротинський

Нове дослідження виявило, що певна ділянка нашого мозку може бути безпосередньо відповідальною за підвищення артеріального тиску. Що ще важливіше, науковці вже знайшли потенційний шлях, як безпечно «вимкнути» цей процес і повернути показники здоров’я до норми.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на наукову публікацію в журналі Circulation Research.

Міжнародна команда дослідників з Університету Сан-Паулу (Бразилія) та Оклендського університету (Нова Зеландія) з’ясувала, що латеральна парафаціальна ділянка мозку (pFL) здатна запускати біологічні зміни, які різко підвищують тиск. Зазвичай ця зона відповідає за контроль дихання — зокрема, за сильні та свідомі видихи під час фізичних вправ, кашлю чи сміху. Проте експерименти показали, що вона має ще одну приховану функцію: здатність звужувати кровоносні судини.

Саме ця комбінація контролю дихання та передачі сигналів судинам може бути справжньою причиною гіпертонії у значної частини пацієнтів. Відкриття пояснює, чому близько 40% людей продовжують страждати від неконтрольованого високого тиску, навіть попри регулярний прийом спеціальних медикаментів.

«Ми виявили, що в стані високого артеріального тиску латеральна парафаціальна ділянка є надмірно активною. Коли ж наша команда цілеспрямовано деактивувала цю зону, кров’яний тиск знизився до нормального рівня», — пояснив фізіолог Джуліан Патон з Оклендського університету.

Нові дані також проливають світло на те, чому люди з апное уві сні (короткочасними зупинками дихання) мають значно вищий ризик гіпертонії. Хоча нейрони pFL не беруть участі у звичайному спокійному диханні, вони миттєво активуються у відповідь на високий рівень вуглекислого газу або нестачу кисню — саме це і відбувається під час нічних нападів апное.

Хоча всі поточні тести проводилися на щурах, вчені переконані, що аналогічний механізм працює і в людей. Головним викликом для медиків залишалося те, як створити ліки, які впливатимуть на потрібні нейрони без прямого та небезпечного втручання в мозок.

Рішення знайшлося на шиї. Там розташовані каротидні тільця — крихітні клітини-сенсори, які можуть контролювати нейрони pFL ззовні. Дослідники вже тестують перепрофільований препарат, який зможе м’яко заспокоїти ці шийні сенсори, тим самим дистанційно та абсолютно безпечно нормалізуючи артеріальний тиск.

Денис Коротинський
