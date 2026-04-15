Нове дослідження виявило, що певна ділянка нашого мозку може бути безпосередньо відповідальною за підвищення артеріального тиску. Що ще важливіше, науковці вже знайшли потенційний шлях, як безпечно «вимкнути» цей процес і повернути показники здоров’я до норми.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на наукову публікацію в журналі Circulation Research.

Міжнародна команда дослідників з Університету Сан-Паулу (Бразилія) та Оклендського університету (Нова Зеландія) з’ясувала, що латеральна парафаціальна ділянка мозку (pFL) здатна запускати біологічні зміни, які різко підвищують тиск. Зазвичай ця зона відповідає за контроль дихання — зокрема, за сильні та свідомі видихи під час фізичних вправ, кашлю чи сміху. Проте експерименти показали, що вона має ще одну приховану функцію: здатність звужувати кровоносні судини.

Саме ця комбінація контролю дихання та передачі сигналів судинам може бути справжньою причиною гіпертонії у значної частини пацієнтів. Відкриття пояснює, чому близько 40% людей продовжують страждати від неконтрольованого високого тиску, навіть попри регулярний прийом спеціальних медикаментів.

«Ми виявили, що в стані високого артеріального тиску латеральна парафаціальна ділянка є надмірно активною. Коли ж наша команда цілеспрямовано деактивувала цю зону, кров’яний тиск знизився до нормального рівня», — пояснив фізіолог Джуліан Патон з Оклендського університету.

Нові дані також проливають світло на те, чому люди з апное уві сні (короткочасними зупинками дихання) мають значно вищий ризик гіпертонії. Хоча нейрони pFL не беруть участі у звичайному спокійному диханні, вони миттєво активуються у відповідь на високий рівень вуглекислого газу або нестачу кисню — саме це і відбувається під час нічних нападів апное.

Хоча всі поточні тести проводилися на щурах, вчені переконані, що аналогічний механізм працює і в людей. Головним викликом для медиків залишалося те, як створити ліки, які впливатимуть на потрібні нейрони без прямого та небезпечного втручання в мозок.

Рішення знайшлося на шиї. Там розташовані каротидні тільця — крихітні клітини-сенсори, які можуть контролювати нейрони pFL ззовні. Дослідники вже тестують перепрофільований препарат, який зможе м’яко заспокоїти ці шийні сенсори, тим самим дистанційно та абсолютно безпечно нормалізуючи артеріальний тиск.