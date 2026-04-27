Вчені офіційно підтвердили проходження точки неповернення у процесі розколу Африканського континенту. Геологічний розлом під Турканською западиною стоншився до критичної межі, що у майбутньому неминуче призведе до утворення нового океану.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на Nature Communications.

Дослідники з’ясували, що континентальна кора в центрі розлому стоншилася з 35 до 12,7 кілометра. Цей етап геологи називають «утворенням шийки» — фінальною стадією перед повним розривом тектонічних плит і затопленням утвореної прірви океанічною водою. Це перший випадок в історії науки, коли фахівці можуть спостерігати таку геологічну фазу в активному стані.

Катастрофічне ослаблення кори в цьому регіоні виникло через два послідовні періоди розтягнення земної поверхні. Між цими епохами минуло менше ніж 17 мільйонів років, чого виявилося абсолютно недостатньо для так званого «літосферного зцілення». Другий етап тектонічної активності вдарив по вже виснаженій структурі, що значно прискорило розрив континенту.

Цей геологічний процес також має прямий зв’язок з еволюцією людини. Близько 4 мільйонів років тому через різке просідання землі тут утворилися ідеальні умови для швидкого накопичення осадових порід. Саме ці породи ідеально законсервували понад 1200 скам’янілостей наших предків, зробивши Турканський розлом головною скарбницею палеоантропологів.

Повне відокремлення Сомалійської плити від Африканської та утворення нового океанічного басейну займе ще кілька мільйонів років. Проте вже зараз науковці отримали унікальну можливість у реальному часі досліджувати процеси, які формують берегові лінії сучасних континентів.