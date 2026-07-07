Дата народження людини може бути пов’язана з її тривалістю життя та ризиком розвитку деяких захворювань. Дослідники виявили, що люди, які народилися наприкінці року, статистично частіше доживають до 105 років, ніж ті, хто з’явився на світ навесні.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Blikk.

Який місяць народження пов’язаний із довголіттям

За результатами дослідження, найкращі показники мають люди, народжені у грудні. Їхні шанси дожити до 105 років приблизно на 16% вищі, ніж у середньому. Загалом люди, які народилися в період із жовтня по грудень, живуть довше, ніж ті, хто святкує день народження з квітня по червень.

Висновки ґрунтуються на аналізі даних понад мільйона жителів Австрії та Данії, що дозволило дослідникам простежити статистичний зв’язок між місяцем народження та тривалістю життя.

Чому народження взимку може бути перевагою

Науковці припускають, що люди, народжені наприкінці року, рідше страждають від серцево-судинних захворювань, які залишаються однією з головних причин смертності у світі. Водночас вони наголошують, що ця закономірність не означає повного захисту від інших проблем зі здоров’ям.

Зокрема, дослідження свідчать, що «зимові» люди можуть мати підвищену схильність до астми та окремих неврологічних захворювань.

Від чого залежить така особливість

Фахівці пояснюють, що важливу роль відіграють умови, у яких перебуває дитина ще до народження. На розвиток плода можуть впливати сезонні особливості харчування матері, рівень сонячного світла, кількість вітаміну D та перенесені під час вагітності інфекції.

Автори дослідження, опублікованого ще у 2005 році, підкреслюють, що місяць народження є лише одним із багатьох чинників. Найбільший вплив на довголіття, як і раніше, мають спадковість, здорове харчування, фізична активність, якісний сон, контроль стресу та регулярні медичні огляди.