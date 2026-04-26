Вчені з’ясували, чи справді заплющення очей допомагає краще чути

Більшість людей інстинктивно заплющують очі, коли намагаються вловити тихий звук або розібрати слова співрозмовника в шумному місці. Однак нове дослідження доводить: ця звичка працює проти нас, адже в галасливому середовищі закриті очі не загострюють, а суттєво притупляють слух.

Дослідники з Шанхайського університету Цзяо Тун провели експеримент за участю 25 добровольців. Людей попросили розпізнати тихі звуки (наприклад, спів пташки, стукіт клавіатури або плескіт води) на тлі стабільного фонового шуму у 70 децибел, що за гучністю нагадує міську вулицю або роботу пилососа.

Результати експерименту повністю зруйнували популярний міф про те, що розвантажений від зорових образів мозок краще фокусується на слуху. Виявилося, що із заплющеними очима людям було значно важче вловити потрібний сигнал: звук доводилося робити в середньому на 1,32 децибела гучнішим. Натомість перегляд відео, яке візуально відповідало джерелу звуку, загострював сприйняття і дозволяв розчути сигнал майже на 3 децибели тихіше від базового рівня.

За допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ) вчені знайшли точне неврологічне пояснення цьому парадоксу. Коли людина заплющує очі, її мозок перемикається на стан інтенсивного внутрішнього фокусування. Це запускає механізм так званого «надмірного фільтрування», коли нервова система починає агресивно та сліпо глушити абсолютно все: і фоновий гул, і той самий звук, який ви відчайдушно намагаєтеся почути.

Водночас зоровий контакт допомагає нашій слуховій системі залишатися «прив’язаною» до зовнішнього світу. Вчені зазначають, що заплющувати очі має сенс лише в ідеально тихій кімнаті. Але у сучасному ритмі життя, де нас постійно оточує шум транспорту, офісна метушня чи гул техніки, єдино правильна стратегія для гострого слуху — тримати очі відкритими.