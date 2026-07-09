Вчені вперше в історії зафіксували живих акул-гоблінів у природному середовищі існування. Унікальні спостереження дали змогу дослідити одну з найрідкісніших і найзагадковіших акул світу без вилову з океану.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на ScienceDaily.

Акулу-гобліна вперше побачили живою в океані

Дослідження провели науковці з Гавайського університету в Маноа. Вони задокументували двох здорових акул-гоблінів (Mitsukurina owstoni): одну помітили біля підводної гори неподалік острова Джарвіс, а іншу — на схилі Тонганського жолоба.

Раніше всі підтверджені відео або спостереження за живими акулами-гоблінами були можливі лише після того, як тварин випадково виловлювали рибалки. Після підйому на поверхню акули зазвичай швидко гинули.

Акул-гоблінів часто називають «живими викопними», адже вони є єдиними сучасними представниками родини, яка існує вже близько 125 мільйонів років.

«Побачити найвідомішу глибоководну акулу живою та здоровою у її природному середовищі — це справжня честь. Особливо мене здивувало, наскільки глибоко вдалося виявити цей вид», — зазначив провідний автор дослідження Аарон Джуда.

Акула встановила новий рекорд глибини

За словами дослідників, спостереження в районі Тонганського жолоба стало новим рекордом глибини для всього ряду ламноподібних акул, до якого також належать велика біла акула, акула-мако та гігантська акула.

Науковці пояснили, що акулу виявили майже на 700 метрів глибше, ніж будь-коли раніше фіксували представників цього виду.

Перше відкриття вдалося зробити після повторного аналізу архівних відеозаписів експедиції 2019 року, яку проводили за допомогою дистанційно керованого апарата Hercules. Другу акулу зафіксували у 2024 році під час експедиції до Тонганського жолоба за допомогою спеціальної донної камери з приманкою.

Дослідники наголошують, що ці знахідки суттєво розширюють відомий ареал поширення акул-гоблінів і допоможуть краще зрозуміти життя мешканців глибоководного океану. Крім того, відкриття дає підстави включити цей рідкісний вид до регіональних програм охорони біорізноманіття, оскільки раніше про його існування в центральній частині Тихого океану навіть не було відомо.