Багато людей мріють знайти універсальний секрет довголіття, однак нове масштабне дослідження показало, що такої «чарівної формули» не існує. Вчені дійшли висновку, що шанс прожити понад 100 років залежить від поєднання генетики, способу життя, харчування, фізичної активності та навіть соціального оточення.

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Вчені проаналізували десятки років досліджень

Команда дослідників під керівництвом фармаколога Шайми Ібрагім проаналізувала 124 наукові роботи, опубліковані протягом останніх 55 років. У центрі уваги були люди віком понад 100 років, а також супердовгожителі, які дожили до 105–110 років і більше.

Результати показали, що не існує єдиного гена чи звички, які гарантували б довге життя. Натомість довголіття формується завдяки сукупності багатьох факторів, які накопичуються протягом усього життя.

Дослідники зазначають, що важливу роль відіграють ефективніше відновлення ДНК, нижчий рівень хронічного запалення, здоровіші мітохондрії та особливості обміну речовин.

Які звички найчастіше мають довгожителі

Окрім біологічних факторів, дослідження підтвердило значний вплив способу життя. Люди, які прожили понад століття, частіше дотримувалися переважно рослинного раціону, регулярно рухалися, багато ходили пішки, займалися садівництвом або іншою повсякденною фізичною активністю.

Також серед довгожителів значно рідше зустрічалися курці. Крім цього, вони частіше підтримували тісні стосунки з родиною та друзями, а також демонстрували психологічну стійкість і більш оптимістичний погляд на життя.

Чому навіть здоровий спосіб життя не дає гарантій

Автори наголошують, що навіть найздоровіший спосіб життя не гарантує життя до 100 років. Водночас він суттєво підвищує шанси зберегти здоров’я у старшому віці.

Вчені також звернули увагу на те, що багато довгожителів відкладають розвиток серйозних вікових захворювань на значно пізніший період життя. Деякі ж, навпаки, стикаються з хворобами раніше, але успішно живуть із ними десятиліттями.

На думку дослідників, саме поєднання генетичних особливостей, здорових звичок, активності, міцних соціальних зв’язків і певної частки удачі дозволяє окремим людям прожити понад століття. Саме тому найкращими порадами для довгого життя залишаються збалансоване харчування, регулярний рух, відмова від шкідливих звичок і підтримка близьких людей.