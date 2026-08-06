Люди, які пережили складні життєві події, можуть бути більш схильними вірити в теорії змови. Однак вирішальну роль відіграють не самі труднощі, а те, чи починає людина після них сприймати світ як несправедливий.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Що показало дослідження

Науковці з Університету Ноттінгема та Університету Камбрії провели три експерименти за участю понад 1200 добровольців.

Учасників опитували про пережиті життєві труднощі, серед яких були серйозні хвороби, фінансові проблеми, втрата близьких, розрив стосунків та випадки насильства. Після цього дослідники оцінили їхню схильність підтримувати різні теорії змови.

Результати показали, що люди, які пережили більше складних подій, частіше вважали світ несправедливим. Саме це відчуття, а не самі труднощі, виявилося пов’язаним із більшою вірою в конспірологічні теорії.

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За словами провідного автора дослідження Деніела Джоллі, більшість людей стикаються з труднощами, але далеко не всі починають вірити у змови. Важливим є те, як ці події впливають на світогляд.

Які експерименти провели вчені

У другому експерименті дослідники порівняли людей, які пережили насильницький злочин, із тими, хто такого досвіду не мав. Виявилося, що перша група частіше сприймала суспільство як несправедливе та демонструвала вищу схильність до конспірологічних переконань.

Під час третього експерименту учасникам навмисно створили враження, що суспільство стає менш справедливим. Після цього вони частіше погоджувалися з різними теоріями змови.

На думку авторів роботи, результати свідчать, що сприйняття несправедливості може впливати не лише на віру в конспірологічні теорії, а й на рівень довіри до державних інституцій і суспільства загалом.

Водночас дослідники наголошують, що їхня робота не доводить прямий причинно-наслідковий зв’язок. Вона лише вказує на можливий механізм, через який важкі життєві обставини можуть змінювати погляди людини на навколишній світ.