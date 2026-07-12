Палеонтологи вперше детально пояснили, чому одні морські організми пережили найбільше масове вимирання в історії Землі, а інші зникли назавжди. Дослідження допомогло розкрити механізми катастрофи, що сталася близько 252 мільйонів років тому.

Про це повідомляє PNAS.

Що стало причиною Великого вимирання

Пермсько-тріасове вимирання, відоме як «Велике вимирання», знищило близько 96% морських видів і майже 70% наземних хребетних. Дослідники порівняли дві групи морських мешканців — брахіопод і двостулкових молюсків — та встановили, що вирішальну роль відіграли різні особливості їхнього метаболізму.

Під час масштабних вулканічних вивержень в атмосферу потрапили величезні обсяги вуглекислого газу та метану. Це спричинило різке потепління океанів і критичне зниження рівня кисню у воді. Брахіоподи не змогли пристосуватися до нових умов, тоді як молюски завдяки більш розвиненій дихальній системі та активнішому способу життя вижили й зайняли звільнені екологічні ніші.

Чому відкриття важливе сьогодні

Вчені наголошують, що сучасні кліматичні зміни мають тривожі паралелі з подіями кінця пермського періоду. Потепління Світового океану та зменшення вмісту кисню вже сьогодні негативно впливають на морські екосистеми.

За словами авторів дослідження, якщо 252 мільйони років тому температура океанів підвищувалася протягом тисячоліть, то нині подібні зміни можуть відбутися лише за одне століття. Науковці планують продовжити дослідження, щоб оцінити, як поєднання високих температур, дефіциту кисню та закислення океану впливатиме на сучасні морські види.