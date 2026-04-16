Вчені «просвітили« мумії віком понад 2300 років: що незвичайного там знайшли

Автор: Денис Коротинський

Дата:

Вчені з Будапешта розкрили несподівані таємниці стародавніх єгипетських мумій завдяки революційному комп’ютерному томографу. Надсучасна технологія дозволила побачити деталі останків віком понад 2300 років, які раніше були недоступні.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на офіційний звіт Університету Семмельвейса.

- Реклама -

Дослідження проводили у Центрі медичної візуалізації в нічний час, щоб не заважати прийому звичайних пацієнтів. Фахівці використали новітній комп’ютерний томограф із детектором підрахунку фотонів, який забезпечує безпрецедентну просторову роздільну здатність. Завдяки цій апаратурі науковці змогли детально розглянути кістки, тканини та навіть кожен окремий шар стародавніх бинтів без жодного фізичного втручання.

«Мета цих досліджень — отримати максимально точну картину внутрішньої структури останків, виявити будь-які біологічні аномалії та зрозуміти використані методи консервації тіл«, — розповіла керівниця робочої групи докторка Іболіка Дудаш.

- Реклама -

Отримані результати вже принесли кілька цікавих відкриттів. Наприклад, один із загадкових об’єктів, який роками вважався мумією птаха, насправді виявився забинтованою ступнею дорослої людини. Інша досліджена нижня кінцівка показала явні ознаки остеопорозу, хоча точні причини розвитку цієї хвороби у стародавньої людини ще потребують додаткового аналізу медиків.

Радіовуглецеве датування підтвердило, що найдавнішим зразкам із цієї угорської колекції понад 2300 років. Нова технологія також дозволила неймовірно чітко розгледіти зуби та шви на двох муміфікованих черепах. Вчені переконані, що ці безпрецедентні скани стануть ідеальною основою для майбутньої повної 3D-реконструкції облич та розкриють досі невідомі деталі єгипетських поховальних практик.

Денис Коротинський
Головний редактор сайту "Новини Планети" з 2013 року. Має багаторічний досвід у журналістиці. Пише SEO-статті, створюючи якісний та актуальний контент для широкої аудиторії. Спеціалізується на новинах, аналізі трендів та важливих подій у світі.

