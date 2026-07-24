Плани найбільших космічних компаній світу щодо розміщення дата-центрів на орбіті Землі викликали занепокоєння серед науковців. Дослідники попереджають, що масштабне розгортання таких об’єктів може мати серйозні наслідки для довкілля та атмосфери.

Про це повідомляє Daily Mail.

Компанії SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса розглядають можливість створення дата-центрів у космосі. Прихильники цієї ідеї вважають, що орбітальні центри обробки даних зможуть працювати практично на необмеженій сонячній енергії та не створюватимуть навантаження на наземну інфраструктуру.

Втім, екологічні організації та науковці закликають американську Федеральну комісію зі зв’язку (FCC) провести повну оцінку екологічних ризиків перед видачею дозволів.

Вчені попереджають про ризики

За словами експертів, запуск мільйонів супутників із дата-центрами може призвести до забруднення атмосфери, збільшення кількості космічного сміття, руйнування озонового шару та посилення світлового забруднення.

Крім того, це може негативно вплинути на дику природу, а також ускладнити астрономічні спостереження через зміну вигляду нічного неба.

Попит на дата-центри стрімко зростає

Інтерес до космічних дата-центрів різко зріс через розвиток штучного інтелекту, який потребує дедалі більшої обчислювальної потужності.

Джефф Безос раніше заявляв, що протягом найближчих 10–20 років дата-центри можуть масово з’явитися в космосі. Ілон Маск також підтвердив, що SpaceX працює над подібними проєктами.

Водночас екологи наголошують, що перед реалізацією таких амбітних планів необхідно ретельно оцінити їхній вплив на навколишнє середовище та глобальну екосистему.