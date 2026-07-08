Науковці склали найповніший каталог відомих РНК-вірусів, здатних заражати людей, і визначили збудників, які можуть спричинити наступну глобальну пандемію. Серед головних потенційних загроз вони назвали пташиний грип, нові коронавіруси та віруси, споріднені з кором.

Про це повідомляють Новини Планети з посиланням на Daily Mail.

Які віруси вважають найбільш небезпечними

Дослідники проаналізували всі відомі РНК-віруси, які можуть інфікувати людей. Загалом науці відомо 239 таких вірусів, хоча їхня загальна кількість у природі може сягати мільйонів.

Професор епідеміології інфекційних захворювань Единбурзького університету Марк Вулгаус зазначив, що найбільшу загрозу становлять віруси, які вже частково навчилися передаватися між людьми.

«Наші дані також допомагають передбачити, яким може бути майбутній пандемічний вірус, який іноді називають “хворобою X”», — заявив професор Марк Вулгаус.

До переліку найнебезпечніших потенційних збудників увійшли:

пташиний грип;

новий SARS-подібний коронавірус;

новий вірус, споріднений із кором;

вірус Ніпах;

віруси Ебола та Марбург.

Чому найбільше побоюються пташиного грипу

За словами вчених, вірус пташиного грипу продовжує еволюціонувати серед диких птахів, домашньої птиці та ссавців. Це збільшує ризик появи штаму, який зможе легко передаватися від людини до людини.

Наразі такі випадки залишаються поодинокими, однак експерти наголошують, що віруси швидко мутують.

Новий вірус кору може бути небезпечнішим за COVID-19

Особливе занепокоєння викликає ймовірність появи нового вірусу, спорідненого з кором. Науковці зазначають, що кір уже сьогодні є одним із найзаразніших захворювань у світі, тому новий схожий вірус із легким поширенням серед людей може спричинити масштабну кризу.

Також під пильним наглядом залишаються вірус Ніпах, який може викликати смертельно небезпечне запалення мозку, а також віруси Ебола та Марбург. Попри дуже високий рівень смертності, вони поки що значно гірше передаються між людьми, ніж грип чи коронавіруси.

На думку дослідників, створений каталог допоможе системам охорони здоров’я швидше виявляти нові загрози та краще підготуватися до можливої майбутньої пандемії.